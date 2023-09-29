Росавиация попросила авиакомпании не летать на некоторых самолетах за рубеж из-за риска их ареста. S7 отложила часть рейсов

Росавиация рекомендовала нескольким российским авиакомпаниям не летать за границу на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая находится под санкциями США и Евросоюза. Первым об этом сообщил профильный телеграм-канал «Авиаторщина». Информацию подтвердил источник «Интерфакса» в авиаотрасли.

«Решение принято из-за риска ареста самолетов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства», — сказал источник «Интерфакса». По его словам, рекомендация действует с 29 сентября и «до особого решения» Росавиации. Исключения сделаны для рейсов в Беларусь и Турцию.

Какие авиакомпании получили такую рекомендацию, до конца неясно. Самолеты, принадлежащие группе ГТЛК, есть в парках «Аэрофлота», «России», S7 и «Ямала». Всего в России эксплуатируется 37 самолетов, принадлежащих ГТЛК и ее дочерним структурам.

Источник РБК в одной из крупных авиакомпаний России рассказал, что Росавиация направила соответствующие телеграммы перевозчикам, у которых есть небольшой парк так называемых очищенных самолетов (то есть без двойной регистрации). В число таких компаний, по словам источника, входит S7.

В S7 сообщили РБК, что ожидают разрешения российских властей на выполнение некоторых международных рейсов, а пока вылеты откладываются. До 00:00 30 сентября по московскому времени перенесены вылеты ранее задержанных рейсов S7 из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай и из Москвы в Ургенч. В группе «Аэрофлот» на момент публикации это не комментировали.

В министерстве транспорта РФ, по данным РБК, 29 сентября в 16:00 должно начаться совещание, на котором будут обсуждаться возникшие риски.

Евросоюз и США после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину закрыли небо для российских авиакомпаний, Россия ввела ответный запрет. Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Лизингодателей обязали разорвать действующие контракты с авиакомпаниями и добиться возврата лизинговых самолетов. Российские власти не стали добровольно возвращать эти самолеты.

Росавиация в марте 2022 года уже рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить все грузовые и пассажирские рейсы за рубеж на фоне массовых арестов самолетов. Но тогда это касалось самолетов, зарегистрированных в реестрах других стран по договорам о лизинге.