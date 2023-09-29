«Ничего там не осталось». Глава Минстроя РФ заявил, что не все захваченные украинские города надо восстанавливать

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил, что не все захваченные российскими войсками украинские города надо восстанавливать.

Возможно, что мы в этих условиях какие-то города может и восстанавливать не будем. Попасная — там стотысячный город, ничего там не осталось, живут семь человек, не хотят уходить из индивидуального жилья. Мы пока там ничего не делаем (цитата по ТАСС).

Файзуллин подчеркнул, что нельзя давать ложные обещания, которые сложно будет выполнить. «Учитывайте, что жилищно-коммунальное хозяйство, работа с людьми были там совершенно на другом уровне построены. Даже нормы строительные, так называемые державные нормы, были совсем другие», — заявил министр, говоря о захваченных территориях.

В городе Попасная Луганской области, по данным Государственной службы статистики Украины, на 1 января 2021 года жили 19672 человека. По данным Попаснянской городской военной администрации на апрель 2023 года, на которые ссылается «Настоящее время», в городе оставались около 200 человек.

В марте-мае 2023 года за Попасную шли ожесточенные бои, в ходе которых город был полностью разрушен. В августе 2022 года в администрации самопровозглашенной ЛНР заявляли, что город, вероятно, не будут восстанавливать, так как «особо смысла нет».

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