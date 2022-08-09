Власти самопровозглашенной ЛНР допустили, что не будут восстанавливать Попасную. До войны в этом городе жили 19 тысяч человек

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Власти ЛНР склоняются к тому, что не будут восстанавливать город Попасная. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник, передает ТАСС.

«Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но еще раз повторюсь, окончательное решение не принято», — сказал Пасечник.

Сейчас нужно понять, сколько жителей Попасной остались без жилья, чтобы их переселить. Кроме того, в уцелевшие дома надо подать отопление, так как часть жителей города не хочет уезжать, несмотря на разрушения, добавил Пасечник.

Попасная — город в Северодонецком районе Луганской области. По данным Государственной службы статистики Украины, на 1 января 2022 года в нем жили 19 199 человек.

Украинские войска оставили Попасную к 8 мая. К тому моменту город обстреливали более двух месяцев, там было «разрушено все дотла», говорил глава Луганской области Сергей Гайдай.

12 мая Леонид Пасечник заявил, что «народная милиция [ЛНР] сделала нам подарок, освободила населенный пункт Попасная». При этом он добавил, что в Попасной повреждено 96% зданий.

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Захват Луганской области

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