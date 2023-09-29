В Генштабе РФ заявили, что не планируют новую мобилизацию. И пообещали не отправлять срочников на войну

Генеральный штаб не планирует проводить дополнительную мобилизацию в России. Об этом заявил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления ведомства Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном осеннему призыву в армию.

Осенняя призывная кампания стартует 1 октября, срок военной службы составит 12 месяцев. «Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил и других воинских формированиях на территории Российской Федерации», — сказал Цимлянский.

По заверениям представителя Генштаба, срочников не будут направлять в аннексированные Россией украинские регионы (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) «для участия там в выполнении задач специальной военной операции ( )».

«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач», — добавил Цимлянский.

Мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года и, согласно заявлениям российских властей, закончилась в начале ноября. Но Владимир Путин не подписывал указ о ее завершении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что некоторые положения указа продолжают действовать, поскольку мобилизация «включает [в себя] и другие мероприятия».

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