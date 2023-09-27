На Красной площади пройдет концерт в честь годовщины аннексии украинских территорий. Под лозунгом «Одна страна, одна семья, одна Россия» Он до степени смешения напоминает лозунг нацистской партии Адольфа Гитлера

Выступление Владимира Путина на Красной площади 30 сентября 2022 года Natalia Kolesnikova / AFP / Scanpix / LETA

29 сентября на Красной площади пройдет митинг-концерт, приуроченный к первой годовщине аннексии Россией четырех украинских регионов — Донецкой (самопровозглашенная ДНР), Луганской (самопровозглашенная ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

Информацию о мероприятии подтвердили «Ведомостям» два осведомленных источника. Кроме того, анонсы концерта публиковались в ВК на странице Всероссийского межнационального союза молодежи, а также в группе «Мега Волонтер Москва». Там пост сопровождается фотографией с подписью «Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон — Россия!» (Херсон и Запорожье Россия не контролирует).

С начала российского вторжения в Украину это будет уже четвертый провоенный митинг-концерт, организуемый властями РФ. Предыдущие проходили 18 марта 2022 года в «Лужниках» (приурочен к годовщине присоединения Крыма), 30 сентября 2022 года на Красной площади (приурочен к аннексии четырех украинских регионов) и 22 февраля 2023 года (приурочен ко Дню защитника Отечества). На всех этих концертах выступал Владимир Путин.

По предложению президента РФ парламент уже объявил 30 сентября «днем воссоединения» с аннексированными в 2022 году регионами. 30 сентября 2022 года Владимир Путин и руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также назначенные Россией главы «администраций» захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей подписали в Кремле договоры о «вступлении в состав России». По случаю новой памятной даты по всей стране запланированы праздничные мероприятия под лозунгом «Одна страна, одна семья, одна Россия» .

«Один народ, один рейх, один фюрер» — лозунг нацистской партии и нацистской Германии во главе с Адольфом Гитлером. Прежде всего, его использовали на выборах 1933 года, по итогам которых Гитлер стал канцлером Германии, и перед аншлюсом Австрии в 1938-м.

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На концерт в Москве власти, как и прежде, планируют сгонять бюджетников, студентов и платную массовку. Участникам необходимо оставить свои паспортные данные, вход на Красную площадь будет осуществляться только по спискам ФСО и удостоверениям личности. В группе «Мега Волонтер Москва» указано возрастное ограничение для посетителей: «Желательно до 35 лет, но можно старше».

На митинг запрещено проносить еду, алкоголь, «лишние электронные устройства» (например, электронные сигареты), свои флаги, плакаты, баннеры, транспаранты. «Никакую атрибутику с собой брать не нужно, все будет выдано организаторами на месте», — говорится в анонсе.

Зрителям концерта, который будет продолжаться с 17:30 до 19:30, обещаны выступления «самых горячих и талантливых» российских исполнителей. В опубликованном списке представлены артисты, большинство из которых обычно участвуют в прокремлевских пропагандистских концертах:

группа «Любэ»

Полина Гагарина

Олег Газманов

Валерия

Сергей Лазарев

Николай Басков

Григорий Лепс

Лариса Долина

Леонид Агутин

Дима Билан

Игорь Бутман

Александр Розенбаум

Денис Майданов

Shaman

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«Агентство» обратилось за комментариями к представителям Димы Билана и Леонида Агутина, которые ранее не участвовали в провоенных концертах Кремля. Концертные директора обоих артистов заявили, что 29 сентября музыкантов не будет в Москве.

В анонсе также говорится, что на концерте ожидается выступление президента РФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по поводу участия Владимира Путина сообщил «Ведомостям», что график будет уточняться.

Как пишет телеграм-канал «Можем объяснить», изучивший предложения на биржах поиска массовок, за участие в митинге-концерте на Красной площади предлагают вознаграждение максимум в 600 рублей. На аналогичное мероприятие год назад зрителям платили до 1500 рублей.

Бюджетников заставят идти на концерт без денежной компенсации. А студентам, как сообщает канал «Осторожно, Москва», обещают поблажки. Например, учащимся Московского государственного медико-стоматологического университета зачтут посещение концерта как волонтерские часы. Такие часы-баллы повышают шансы бесплатно поступить в ординатуру.

В честь «дня присоединения» новых регионов пройдут патриотические мероприятия по всей стране: концерты, митинги, автопробеги, фотовыставки. Об этом рассказали в партии «Единая Россия» и ее молодежном крыле «Молодая гвардия» (МГЕР).

Например, в Челябинске в центральном парке имени Гагарина пройдет бесплатный концерт с участием ведущих коллективов Южного Урала и выставка военной техники и ретроавтомобилей от военно-исторического клуба «Дивизион». Также зрителям покажут, как изготавливаются сухие пайки и шьется обмундирование для армии.

В Красноярске участники МГЕР выстроятся в число 89, равное количеству субъектов России вместе с четырьмя аннексированными украинскими регионами. А активисты «Единой России» из Тульской, Воронежской и Белгородской областей намерены съездить в ЛНР, чтобы провести выставку, привезти детям 100 килограммов тульских пряников и раздать местным жителям ленточки с российским триколором.

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