На Красной площади пройдет концерт в честь годовщины аннексии украинских территорий. Под лозунгом «Одна страна, одна семья, одна Россия» Он до степени смешения напоминает лозунг нацистской партии Адольфа Гитлера
29 сентября на Красной площади пройдет митинг-концерт, приуроченный к первой годовщине аннексии Россией четырех украинских регионов — Донецкой (самопровозглашенная ДНР), Луганской (самопровозглашенная ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.
Информацию о мероприятии подтвердили «Ведомостям» два осведомленных источника. Кроме того, анонсы концерта публиковались в ВК на странице Всероссийского межнационального союза молодежи, а также в группе «Мега Волонтер Москва». Там пост сопровождается фотографией с подписью «Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон — Россия!» (Херсон и Запорожье Россия не контролирует).
С начала российского вторжения в Украину это будет уже четвертый провоенный митинг-концерт, организуемый властями РФ. Предыдущие проходили 18 марта 2022 года в «Лужниках» (приурочен к годовщине присоединения Крыма), 30 сентября 2022 года на Красной площади (приурочен к аннексии четырех украинских регионов) и 22 февраля 2023 года (приурочен ко Дню защитника Отечества). На всех этих концертах выступал Владимир Путин.
По предложению президента РФ парламент уже объявил 30 сентября «днем воссоединения» с аннексированными в 2022 году регионами. 30 сентября 2022 года Владимир Путин и руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также назначенные Россией главы «администраций» захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей подписали в Кремле договоры о «вступлении в состав России». По случаю новой памятной даты по всей стране запланированы праздничные мероприятия под лозунгом «Одна страна, одна семья, одна Россия».
«Один народ, один рейх, один фюрер» — лозунг нацистской партии и нацистской Германии во главе с Адольфом Гитлером. Прежде всего, его использовали на выборах 1933 года, по итогам которых Гитлер стал канцлером Германии, и перед аншлюсом Австрии в 1938-м.
На концерт в Москве власти, как и прежде, планируют сгонять бюджетников, студентов и платную массовку. Участникам необходимо оставить свои паспортные данные, вход на Красную площадь будет осуществляться только по спискам ФСО и удостоверениям личности. В группе «Мега Волонтер Москва» указано возрастное ограничение для посетителей: «Желательно до 35 лет, но можно старше».
На митинг запрещено проносить еду, алкоголь, «лишние электронные устройства» (например, электронные сигареты), свои флаги, плакаты, баннеры, транспаранты. «Никакую атрибутику с собой брать не нужно, все будет выдано организаторами на месте», — говорится в анонсе.
Зрителям концерта, который будет продолжаться с 17:30 до 19:30, обещаны выступления «самых горячих и талантливых» российских исполнителей. В опубликованном списке представлены артисты, большинство из которых обычно участвуют в прокремлевских пропагандистских концертах:
- группа «Любэ»
- Полина Гагарина
- Олег Газманов
- Валерия
- Сергей Лазарев
- Николай Басков
- Григорий Лепс
- Лариса Долина
- Леонид Агутин
- Дима Билан
- Игорь Бутман
- Александр Розенбаум
- Денис Майданов
- Shaman
«Агентство» обратилось за комментариями к представителям Димы Билана и Леонида Агутина, которые ранее не участвовали в провоенных концертах Кремля. Концертные директора обоих артистов заявили, что 29 сентября музыкантов не будет в Москве.
В анонсе также говорится, что на концерте ожидается выступление президента РФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по поводу участия Владимира Путина сообщил «Ведомостям», что график будет уточняться.
Как пишет телеграм-канал «Можем объяснить», изучивший предложения на биржах поиска массовок, за участие в митинге-концерте на Красной площади предлагают вознаграждение максимум в 600 рублей. На аналогичное мероприятие год назад зрителям платили до 1500 рублей.
Бюджетников заставят идти на концерт без денежной компенсации. А студентам, как сообщает канал «Осторожно, Москва», обещают поблажки. Например, учащимся Московского государственного медико-стоматологического университета зачтут посещение концерта как волонтерские часы. Такие часы-баллы повышают шансы бесплатно поступить в ординатуру.
В честь «дня присоединения» новых регионов пройдут патриотические мероприятия по всей стране: концерты, митинги, автопробеги, фотовыставки. Об этом рассказали в партии «Единая Россия» и ее молодежном крыле «Молодая гвардия» (МГЕР).
Например, в Челябинске в центральном парке имени Гагарина пройдет бесплатный концерт с участием ведущих коллективов Южного Урала и выставка военной техники и ретроавтомобилей от военно-исторического клуба «Дивизион». Также зрителям покажут, как изготавливаются сухие пайки и шьется обмундирование для армии.
В Красноярске участники МГЕР выстроятся в число 89, равное количеству субъектов России вместе с четырьмя аннексированными украинскими регионами. А активисты «Единой России» из Тульской, Воронежской и Белгородской областей намерены съездить в ЛНР, чтобы провести выставку, привезти детям 100 килограммов тульских пряников и раздать местным жителям ленточки с российским триколором.