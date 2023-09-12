Путин предложил установить памятный день в честь аннексии территорий Украины

Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 30 сентября «днем воссоединения» с территориями Украины, аннексированными Россией в 2022 году. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщается на сайте парламента.

Путин предложил, чтобы 30 сентября отмечали «День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией».

30 сентября 2022 года Владимир Путин и руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также назначенные Россией главы «администраций» захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей подписали в Кремле договоры о «вступлении в состав России».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю «как день принятия в Российскую Федерацию» четырех аннексированных регионов.

«Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие», — говорится в документе.

Украина и страны Запада не признали итоги голосования, по итогам которого российские власти объявили, что включают ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав РФ. Россия полностью не контролирует ни один из четырех регионов.