Российским спортсменам разрешили участвовать в Паралимпийских играх в 2024 году в нейтральном статусе

Международный Паралимпийский комитет (МПК) разрешил спортсменам из России участвовать в Паралимпиаде в 2024 году в нейтральном статусе.

Соответствующее решение было принято на генеральной ассамблее МПК, которая проходит в Бахрейне.

Также МПК проголосовал за продолжение частичной приостановки членства Паралимпийского комитета России.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в Паралимпиаде 2022 года в Пекине из-за войны в Украине.

Решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года до сих пор не принято.