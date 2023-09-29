Российским спортсменам разрешили участвовать в Паралимпийских играх в 2024 году в нейтральном статусе
Источник: Международный Паралимпийский комитет
Международный Паралимпийский комитет (МПК) разрешил спортсменам из России участвовать в Паралимпиаде в 2024 году в нейтральном статусе.
Соответствующее решение было принято на генеральной ассамблее МПК, которая проходит в Бахрейне.
Также МПК проголосовал за продолжение частичной приостановки членства Паралимпийского комитета России.
Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в Паралимпиаде 2022 года в Пекине из-за войны в Украине.
Решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года до сих пор не принято.