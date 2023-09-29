На Красной площади начался концерт в годовщину аннексии украинских территорий. Его нигде не транслируют. Выступления Путина не ожидается

В Москве на Красной площади проходит концерт , посвященный годовщине аннексии четырех украинских регионов.

По расписанию концерт будет продолжаться два часа. На нем выступят исполнители, которые регулярно участвуют в подобных мероприятиях — «Любэ», Shaman, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие.

Ранее на такого рода концертах всегда появлялся Владимир Путин, однако на этот раз его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «в планах у президента этого нет».

Концерт — в отличие от предыдущих аналогичных мероприятий — не транслируется ни в эфире федеральных каналов, ни в интернете.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также назначенные Россией главы «администраций» захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей подписали в Кремле договоры о «вступлении в состав России».

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