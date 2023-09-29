На Красной площади начался концерт в годовщину аннексии украинских территорий. Его нигде не транслируют. Выступления Путина не ожидается
В Москве на Красной площади проходит концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия», посвященный годовщине аннексии четырех украинских регионов.
По расписанию концерт будет продолжаться два часа. На нем выступят исполнители, которые регулярно участвуют в подобных мероприятиях — «Любэ», Shaman, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие.
Ранее на такого рода концертах всегда появлялся Владимир Путин, однако на этот раз его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «в планах у президента этого нет».
Концерт — в отличие от предыдущих аналогичных мероприятий — не транслируется ни в эфире федеральных каналов, ни в интернете.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также назначенные Россией главы «администраций» захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей подписали в Кремле договоры о «вступлении в состав России».