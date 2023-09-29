«Агентство»: в России началась вторая волна блокировок по VPN-протоколу WireGuard

В России началась вторая волна блокировок по одному из самых популярных WireGuard, сообщает «Агентство» со ссылкой на проект по мониторингу ограничений в интернете «На связи».

По данным проекта, в последнюю неделю сентября жалобы на блокировки поступали из Москвы, Петербурга, Свердловской, Ярославской, Ростовской, Липецкой, Калужской, Пензенской, Самарской, Рязанской, Белгородской, Воронежской, Вологодской и Владимирской областей. Проблемы возникали у пользователей МТС, «Билайна», «Мегафона», «Теле2» и других операторов связи.

«На этой неделе в три раза выросло число жалоб о блокировках, которые мы получаем. Если в середине сентября мы получали 2-3 обращения в день, то сейчас их десятки в день», — сообщили в проекте.

Также о росте числа блокировок WireGuard и помехах в работе OpenVPN сообщил автор телеграм-канала «Эшер II» Филипп Кулин. Информацию о новой волне блокировок «Агентству» также подтвердил исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.

Первая волна блокировок VPN в России началась в первой половине августа. Тогда российские пользователи массово сообщали о проблемах в работе популярных VPN-протоколов OpenVPN и WireGuard.

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