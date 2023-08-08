Пользователи второй день жалуются на сбои в работе сервисов для обхода блокировок Эксперты считают, что Роскомнадзор массово блокирует популярные VPN-протоколы

С 7 августа российские пользователи массово сообщают о сбоях в работе VPN-сервисов. Одним из первых на проблемы с подключением к сервисам для обхода блокировок обратил внимание автор телеграм-канала «Эшер II» Филипп Кулин. В частности, стало известно о проблемах в работе популярных VPN- OpenVPN и WireGuard.

На сбои жаловались абоненты МТС, «Билайна», «МегаФона», Tele2, Yota, «Тинькофф Мобайл» и других мобильных операторов. При этом проблемы у таких крупных стационарных провайдеров, как Ростелеком, не подтверждались, отмечал проект SecurityLab.

«Медиазона» пишет, что сбои не стали повсеместными. У одних абонентов одного и тоже оператора VPN мог работать, а у других — нет, в одном регионе России часть пользователей столкнулись с трудностями при подключении, а у другой части таких проблем не было. По данным проекта «На связи», к вечеру 8 августа наибольшее число жалоб на работу сервисов по обходу блокировок поступило из Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также Татарстана.

Ответы на вопросы о VPN

Какие VPN самые надежные? Как понять, что сервис сотрудничает со спецслужбами? Могут ли Россию вообще отключить от нормального интернета? Эксперты отвечают на вопросы читателей «Медузы» o VPN

Ответы на вопросы о VPN

Какие VPN самые надежные? Как понять, что сервис сотрудничает со спецслужбами? Могут ли Россию вообще отключить от нормального интернета? Эксперты отвечают на вопросы читателей «Медузы» o VPN

Проект «На связи» считает, что сервисы заблокированы российскими властями, ограничения «затронули всех без исключения мобильных операторов». По его информации, блокировки коснулись протоколов Wireguard, OpenVPN, IPSec, Shadowsocks, IKEv2, а также VPN-сервисов Psiphon, VPN generator, Lantern, Windscribe, Tachyon, Betternet, Cloudflare, Urban VPN, Amnezia, PIA, Proton, Openvpn connect, Planet, iVPN, Xeovo, Surfshark, Tunnelbear, P4PN. Автор телеграм-канала «Эшер II» Филипп Кулин отмечает, что еще блокируются протоколы L2TP и PPTP.

В службе поддержки Terona VPN тоже связали сбои в работе сервиса «с очередной волной блокировок Роскомнадзора». В самом ведомстве, которое с 2021 года начало массово блокировать VPN-сервисы, а в 2022-м тестировало ограничение популярных протоколов, ситуацию не комментировали.

IT- эксперты, мнения которых собрала «Медиазона», считают, что в этот раз блокировки не затронули коммерческие сервисы, а лишь частных лиц. Создатель сервиса обхода блокировок AntiZapret под псевдонимом ValdikSS сообщил, что под удар попали частные серверы, которые пользователи самостоятельно настраивали у зарубежных провайдеров. Он считает, что изменился и характер блокировок: теперь Роскомнадзор с помощью и оценивает тип трафика и блокирует тот, который определяет как подключение через VPN.

Что делать, если VPN перестал работать

Мой VPN перестал работать. Что делать? Как искать работающий? Максимально короткая инструкция «Медузы»

Что делать, если VPN перестал работать

Мой VPN перестал работать. Что делать? Как искать работающий? Максимально короткая инструкция «Медузы»

По мнению технического директора «Роскомсвободы» Станислава Шакирова, новые блокировки организованы «не в тупую»: в этот раз Роскомнадзор пытается сделать так, чтобы ограничение затронуло только частных лиц, которые пользуются VPN, но не повлияло на работу корпоративных клиентов.

Создатель RedShield VPN Владислав Здольников отметил, что власти раньше не блокировали VPN-протоколы, потому что «договаривались с крупным бизнесом об исключении адресов, чтобы не обрушить им служебные туннели».

Как напоминает «Медиазона», в 2021 году Центробанк России, предупреждая об очередных блокировках VPN-сервисов, направил российским банкам письма с просьбой сообщить, какие сервисы для обхода блокировок они используют. Таким образом ЦБ пытался собрать информацию от партнеров, чтобы блокировки не затронули работу кредитных организаций.

В проекте «На связи» считают, что от ограничений работы сервисов для обхода блокировок пострадает российский бизнес, логистика, медицина и торговля. «Удаленные сотрудники не смогут подключиться к корпоративной сети (а ведь у многих компаний есть филиалы за рубежом), ученые лишатся доступа к участию в актуальных исследованиях», — сказал один из участников проекта изданию Astra.