Роскомнадзор с 2017 года проводил закрытые встречи с Киберадминистрацией Китая Его интересовали методы обхода блокировок, китайский файервол и регулирование VPN-сервисов

Камеры наблюдения рядом с портретом Мао Цзэдуна на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 25 февраля 2022 года Ng Han Guan / AP / Scanpix / LETA

С 2017 года руководство Роскомнадзора проводит встречи с , обмениваясь опытом по контролю за интернетом. Об этом говорится в материале «Системы» — проекта «Настоящего времени» и «Радио Свобода». В распоряжении журналистов оказались протоколы и аудиозаписи закрытых встреч, которые передал им источник.

Первая закрытая встреча, о которой стало известно «Системе», состоялась в июле 2017 года. Тогда в Москве проходил третий российско-китайский медиафорум на фоне визита лидера КНР Си Цзиньпина в Россию. Инициатором непубличных переговоров стала китайская сторона. Тогдашнему главе Роскомнадзора Александру Жарову предложили организовать встречу для «обмена опытом по регулированию интернет-сферы». Закрытые переговоры длились более двух часов, с каждой стороны участвовали по четыре человека. От Роскомнадзора — Жаров, два его заместителя и помощник, от Китая — заместитель главы Киберадминистрации Жэн Сяньлин и три высокопоставленных сотрудника разных служб этой администрации.

«Система» пишет, что на встрече руководство РКН интересовали китайские «механизмы разрешительной и контрольно-надзорной деятельности» в области СМИ, интернет-медиа и «отдельных блогеров», практика государственного регулирования мессенджеров, шифрованного трафика и VPN, а также методы борьбы с обходом блокировок. Жаров также интересовался, как устроен «Золотой щит» (известный как «великий китайский файервол»), с помощью которого власти Китая контролируют и цензурируют интернет-трафик. Глава РКН предложил отправить российских специалистов в Китай для изучения системы.

В свою очередь китайская сторона хотела узнать, как РКН классифицирует запрещенную информацию, какие методики используются для обработки персональных данных и надзора за интернетом и как с помощью интернета государства формирует «позитивный образ» России внутри страны и за рубежом. Представителей Китая также интересовали акции протеста 26 марта 2017 года, организованные Алексеем Навальным после расследования «Он вам не Димон» о Дмитрии Медведеве. Они спрашивали, как СМИ влияют на «данный процесс» и каким образом РКН контролирует освещение акций в медиа. Жаров ответил, что ведомство не блокировало информацию с призывами выходить на согласованные акции. По его словам, призывы к несогласованным акциям также не блокировались, так как у Владимира Путина «очень высокий уровень поддержки» — 89%.

Журналисты приводят слова Жарова, который говорил, что власти решили посмотреть, сколько людей выйдет на акции, В результате, по его словам, митинги были немногочисленные, в них приняли участие несколько тысяч человек. На несогласованных акциях задержали , но быстро отпустили, утверждал он. Жаров добавил, что РКН проводит «постоянный мониторинг» всех СМИ с общественно-политической направленностью, а интерес к протесту «через пару дней» из-за «большой поддержки» президента.

Через два дня после встречи Роскомнадзор составил отчет для ФСБ с кратким содержанием переговоров, в котором говорилось, что Жаров выступил за «объединение усилий по совершенствованию блокировок информации» и отметил необходимость «обмена опытом на уровне технических специалистов со стороны России и Китая».

«Система» пишет, что в 2017 году руководство РКН провело еще несколько совещаний с Киберадминистрацией Китая, но их содержание неизвестно.

Журналисты узнали о еще одной закрытой встрече между представителями РКН и Киберадминистрации, она прошла 17 июля 2019 года. На сайте российского ведомства есть небольшой пресс-релиз, в котором говорится, что Жаров встретился с главой Киберадминистраци Чжуанем Жунвэнем. Согласно документам, представителей РКН интересовало, как Китай противостоит ресурсам, пытающимся обойти блокировки. В качестве примера они приводили мессенджер Telegram, который РКН пытался заблокировать в 2018 году. Роскомнадзор также хотел узнать, используют ли власти Китая для выявления и блокировки «запрещенного контента».

Через несколько месяцев РКН и Киберадминистрация Китая подписали соглашение о сотрудничестве. Журналистам удалось узнать о трех случаях, когда в рамках этого сотрудничества китайские власти просили РКН заблокировать неугодную для властей Китая информацию. Среди информации, которую КНР посчитала «опасной» и «наносящей вред интересам общества», оказался материал «Би-би-си» о «туалетной революции» в Китае (правительственная кампания, объявленная в 2015 году с целью улучшения санитарных условий в стране), пост с презентацией о возможной травме спины Си Цзиньпина, ссылка на профиль с GitHub, в котором описаны методы обхода «Золотого щита», и сайт газеты The Epoch Times, связанной с запрещенным в Китае религиозным движением .

В одном из писем также есть ссылка на профиль во «ВКонтакте», который принадлежит мужчине с именем Ганибек. Он добавил видеозапись с танцующей парой под названием «Рустам и Зумрад (Уйгуры зажигают)». Уйгуры в Китае подвергаются систематическому преследованию.

В ответ РКН сообщил, что не нашел по этим ссылкам запрещенной к распространению в России информации. Сейчас, как отмечает «Система», эти материалы так и не заблокированы в России.

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