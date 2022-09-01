Управление ООН по правам человека выложило доклад о преследовании уйгуров в Синьцзяне. Публикацию откладывали много месяцев

В выводах доклада сказано, что китайское антитеррористическое законодательство «глубоко проблемно» с точки зрения международных стандартов прав человека и позволило властям осуществлять масштабные произвольные репрессии в отношении уйгуров и других мусульман региона.

Даже если применение «центров профессионального обучения» (правозащитники называют их концлагерями) для уйгуров, как утверждают власти Китая, сократилось, существует одновременный тренд на увеличение числа осужденных по делам о терроризме и экстремизме.

Авторы доклада считают правдоподобными утверждения о том, что в «центрах профессионального обучения» люди сталкиваются с пытками, принудительными медицинскими процедурами, сексуальным насилием. В целом мусульманские жители региона, по имеющимся данным, сталкиваются с ограничениями на выражение своей религиозной идентичности, а также с нарушениями репродуктивных прав — путем принудительного планирования семьи и использования мер по ограничению рождаемости.