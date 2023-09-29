Кремль сообщил о встрече Путина с командиром ЧВК Вагнера Трошевым. Обсуждали «добровольческие формирования»

Пресс-служба Кремля утром 29 сентября опубликовала сообщение о состоявшейся встрече президента РФ Владимира Путина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым — командиром ЧВК Вагнера с позывным «Седой».

Встречу, судя по стенограмме, Путин начал с обращения к Трошеву, род занятий которого не уточняется ни в разговоре, ни на сайте Кремля.

Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с Вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции ( ).

Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом.

Трошев присутствовал на встрече Путина с командирами ЧВК Вагнера после мятежа, поднятого основателем частной военной компании Евгением Пригожиным. По словам Путина, он предложил наемниками «несколько вариантов трудоустройства, и в том числе — под руководством их непосредственного командира с позывным Седой». Президент РФ рассказал, что «многие участники встречи кивали», но Пригожин заявил, что «ребята не согласны с таким решением».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает телеграм-канал «Вы слушали Маяк», заявил, что Трошев уже работает в Минобороны РФ.

В конце сентября сначала российские провоенные телеграм-каналы, а затем и представители ВСУ заявили, что наемники ЧВК Вагнера вернулись в Украину. «Они вернулись. Они быстро сменили командиров и вернулись сюда», — говорил телеканалу CNN украинский военный с позывным Грув.

Евгений Пригожин 23 июня объявил о «марше справедливости». Наемники ЧВК Вагнера прошли сотни километров, практически не встречая сопротивления. 24 июня было объявлено о завершении мятежа, с условием, что Пригожин «уйдет в Беларусь». Наемникам, решившим не следовать за Пригожиным, предложили заключить контракты с Минобороны.

23 августа, спустя два месяца после мятежа, частный бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области. В результате крушения погибли десять человек, в том числе Евгений Пригожин и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин (Вагнер).

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