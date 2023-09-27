Украинский военный заявил CNN, что «вагнеровцы» вернулись под Бахмут

Наемники ЧВК Вагнера вернулись в Украину, сообщил CNN украинский военный, участвующий в наступлении ВСУ под Бахмутом.

«Да, Вагнер тоже здесь. Они вернулись. Они быстро сменили командиров и вернулись сюда», — сказал военный с позывным «Грув».

Он предположил, что появление ЧВК Вагнера в этом районе может быть связано с нехваткой личного состава российской армии: «[Россия] собрала войска из близлежащих районов и перебросила их сюда. У них здесь осталось не так много личного состава», — добавил «Грув».

Ранее о возвращении ЧВК Вагнера под Бахмут писали российские провоенные телеграм-каналы. В частности, 23 сентября телеграм-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнера, написал, что наемники «сейчас будут заходить на бахмутское направление». При этом в сообщении канала подчеркивалось, что речь идет о наемниках, отказавшихся от участия в мятеже основателя ЧВК Евгения Пригожина. «Заверяю, что данная организация не имеет никакого отношения к „Группе Вагнера“, чтобы от ее лица не говорили», — писал канал.

26 сентября близкий к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что «подразделения ЧВК начали возвращаться под Бахмут для проведения контрнаступления на ранее утраченные позиции». Канал также уточнил, что речь о группе наемников, «отколовшейся от основных сил ЧВК после мятежа».

В свою очередь «Агентство» отметило, что комментарий «Грува» — это первое подтверждение информации о возвращении ЧВК Вагнера в Украину со стороны украинских военных.

В мае 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о взятии Бахмута, бои за который велись с лета 2022 года. При этом бизнесмен неоднократно подчеркивал, что город взяли именно бойцы ЧВК. Все это происходило на фоне длительного конфликта Пригожина с Минобороны РФ.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников ЧВК Вагнера и объявил о «марше справедливости». Мятеж завершился на следующий день, с условием, что Пригожин «уйдет в Беларусь». Наемникам, решившим не следовать за Пригожиным, предложили заключить контракты с Минобороны.

23 августа, спустя два месяца после мятежа, частный бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области. В результате крушения погибли десять человек, в том числе Евгений Пригожин и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин («Вагнер»).

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