Война Пятьсот восемьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Американский институт изучения войны (ISW) в ежедневном обзоре пишет, что Иран и Россия ведут переговоры о новых поставках дронов, а также баллистических ракет «Фатех-110» и «Зульфикар» с радиусом действия 300 километров или более.

Дроны, ракеты и компоненты систем ПВО были показаны министру обороны РФ Сергею Шойгу во время его визита в Иран во второй половине сентября.

18 октября 2023 года, указывает ISW, истекает срок действия резолюции Совета безопасности ООН, ограничивающей возможности Ирана легально продавать ракеты с радиусом действия более 300 километров.

После этого, считают эксперты Института изучения войны, Россия сможет получить ракеты «Фатех-110» и «Зульфикар», интерес к которым Москва проявляет уже давно.