Война Пятьсот восемьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 сентября читайте здесь.
Также ISW сообщает о незначительном продвижении ВСУ в районе Бахмута и на западе Запорожской области.
На геолоцированных кадрах, опубликованных 26 сентября, видно, что украинские войска продвинулись в районе Орехово-Василевки (10 километров к северо-западу от Бахмута). Дополнительные кадры с геопривязкой, опубликованные 26 сентября, показывают, что российские войска, скорее всего, больше не контролируют линию траншеи длиной примерно в один километр к западу от Вербового (16 километров к юго-востоку от Орехова). Отсутствие российских войск на этой линии траншеи может способствовать дальнейшему продвижению Украины в этом районе. Командующий Таврийской группой войск Украины бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что на запорожском оперативном направлении «будут хорошие новости», и отметил, что украинские войска уверенно продвигаются, но дополнительной информации не предоставил.
Американский институт изучения войны (ISW) в ежедневном обзоре пишет, что Иран и Россия ведут переговоры о новых поставках дронов, а также баллистических ракет «Фатех-110» и «Зульфикар» с радиусом действия 300 километров или более.
Дроны, ракеты и компоненты систем ПВО были показаны министру обороны РФ Сергею Шойгу во время его визита в Иран во второй половине сентября.
18 октября 2023 года, указывает ISW, истекает срок действия резолюции Совета безопасности ООН, ограничивающей возможности Ирана легально продавать ракеты с радиусом действия более 300 километров.
После этого, считают эксперты Института изучения войны, Россия сможет получить ракеты «Фатех-110» и «Зульфикар», интерес к которым Москва проявляет уже давно.
Бахмут, 27 сентября
Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с новым министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом. Президент Украины поблагодарил Великобританию за финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку. «Наше сотрудничество в военной сфере значительно расширяет возможности украинских воинов на поле боя», — пишет Зеленский в телеграме.
В аннексированном Севастополе дважды наградили футбольную команду «Черноморец» — церемонию повторили с участием командующего Черноморским флотом РФ адмиралом Виктором Соколовым, чтобы показать, что он жив. К такому выводу пришел журналист «Радио Свобода» Марк Крутов, который проанализировал фотографии и видеозаписи с церемоний.
Один человек погиб в результате ночной российской атаки по Херсону, сообщает офис генпрокурора Украины. В ходе обстрела были повреждены жилые дома, линии электропередач, газопровод.
По данным главы военной администрации Херсонской области Александра Прокудина, всего за минувшие сутки войска РФ совершили 109 обстрелов региона, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, «Градов», танков, БМП, авиации и БПЛА. По Херсону были выпущены 33 снаряда.
За сутки погибли два человека и еще один получил ранение.
Губернатор Брянской области сообщает об отражении атаки дрона ВСУ.
По данным Александра Богомаза, утром 28 сентября беспилотник самолетного типа был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы на подлете к Брянску.
Пострадавших и разрушений нет, утверждает чиновник.
Телеграм-канал Shot пишет, что уничтоженный дрон пытался атаковать офис компании «Транснефть-дружба». Его обломки упали в районе улицы Уральской, территория сейчас оцеплена полицией.
Воздушное командование ВСУ рассказало о ночной российской атаке по Украине. Ведомство приводит данные, которые немного отличаются от сводки Генштаба ВСУ.
В пресс-релизе Воздушного командования говорится, что в ночь на 28 сентября российские войска атаковали территорию Украины 44 дронами-камикадзе «Шахед-136/131».
Беспилотники были запущены из Краснодарского края и с территории аннексированного Крыма. К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Силам ПВО удалось сбить 34 из 44 дронов.
Также за прошедшие сутки ВСУ уничтожли шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зала, Суперкам).
Члены экипажа подводной лодки «Ростов-на-Дону» пострадали в результате удара по судоремонтному заводу в аннексированном РФ Севастополе, о чем свидетельствует благотворительный сбор в пользу моряков.
На соответствующее сообщение общественной организации «Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ» обратило внимание издание The Insider.
«13 сентября Украина нанесла удар крылатыми ракетами по Севастопольскому морскому заводу, где находилась на ремонте ДПЛ „Ростов-на-Дону“, есть пострадавшие среди членов экипажа, которым требуется наша помощь», — говорится в сообщении. По состоянию на 27 сентября удалось собрать почти 150 тысяч рублей, следует из публикации.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился от имени страны за приглашение ветерана СС Ярослава Гуньки на заседание парламента во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
«Это была ошибка, которая глубоко смутила парламент и Канаду. Все мы, кто был в этой палате общин, глубоко сожалеем о том, что встали и аплодировали, хотя и сделали это, не осознавая контекста», — сказал Трюдо.
Канадский премьер-министр заявил, что случившееся было «ужасным надругательством» над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста. Он признал, что чествование ветерана СС в парламенте Канады было «очень болезненным» для евреев, поляков, ЛГБТ-сообщества и других групп, которые подверглись нападкам нацистского режима во время Второй мировой войны.
Трюдо отметил, что Канада также просит прощения у Зеленского, которого запечатлели аплодирующим Гуньке и чей образ затем использовали российские пропагандисты. Премьер-министр заявил, что ответственность за случившееся несет спикер палаты общин Энтони Рота, ушедший в отставку.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки Россия нанесла очередной удар по Украине, применив пять ударных БПЛА типа «Шахед-136/131», три из которых были уничтожены силами ПВО. Кроме того, сегодня ночью российские военные снова атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 39 ударных БПЛА типа «Шахед-136/131». Украинские силы ПВО уничтожили 31 «шахед» противника.
- Силы обороны Украины продолжают держать оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию на мелитопольском направлении и наступательные действия на бахмутском направлении, уничтожают противника, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
- За прошедшие сутки произошли 26 боевых столкновений. Всего противник нанес два ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям войск ВСУ, так и по гражданским объектам Украины. В результате российских терактов есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома, гражданская больница, два гражданских предприятия и другая инфраструктура.
- Под авиационные удары попали Поповка Черниговской области; Бологовка, Кругляковка Харьковской области; Новоселовское, Надежда, Новоегоровка, Невское Луганской области; Ямполевка, Северск, Спорное, Веселое, Андреевка, Константиновка, Северное, Торецк, Авдеевка, Курахово, Водяное, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Николаевка, Бургунка, Ольговка Херсонской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- В зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на купянском и лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
- На бахмутском направлении ВСУ успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.
- В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на авдеевском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Первомайское Донецкой области.
- На марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 13 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.
- На шахтерском направлении силы обороны успешно отразили атаку противника в районе Ровнополя Донецкой области.
- На запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, но успеха не имел.
- Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.
- В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.
- За прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также уничтожены два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и шести артиллерийским средствам противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 582-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.