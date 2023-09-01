Пограничный комитет Беларуси заявил, что польский вертолет нарушил белорусскую границу. Минск потребовал от Варшавы объяснений

Днем 1 сентября польский военный вертолет Ми-24 нарушил белорусскую границу в Берестовицком районе Гродненской области, заявил Государственный пограничный комитет Беларуси.

Ведомство утверждает, что польский вертолет на предельно малой высоте пересек границу, залетев на территорию Беларуси на 1200 метров, а затем вернулся обратно. Госпогранкомитет опубликовал видео инцидента.

На опубликованном видео запечатлено возвращение вертолета в Польшу. Как отмечает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», в первом кадре вертолет находится примерно в 260 метрах от границы.

В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Войцеха Филимоновича. «От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента. <…> Выражена настоятельная просьба к Варшаве принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем», — говорится в сообщении белорусского министерства.

Ровно месяц назад, 1 августа, Варшава сообщала, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши в районе Беловежи. Минобороны Беларуси все отрицало, назвав обвинения Польши «надуманными». В МИД Беларуси также вызвали временного поверенного в делах Польши и призвали Варшаву «не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства».

После этого инцидента, а также на фоне переброски в Беларусь наемников ЧВК Вагнера и наплыва нелегальных мигрантов, которых, по мнению европейских политиков, на приграничные территории свозят белорусские службы, Польша усилила границы.