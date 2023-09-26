Севастопольцев не пустили в укрытие в местном ДК во время воздушной тревоги. Глава аннексированного города назвал это «запредельным идиотизмом»
Во время воздушной тревоги в аннексированном Севастополе местных жителей не пустили в убежище Дворца культуры рыбаков. Инцидент произошел вечером 25 сентября.
В ролике, опубликованном в канале «Чп / Россия», женщина за кадром говорит, что всех посетителей Дворца культуры рыбаков, в том числе родителей с детьми, после начала тревоги выгнали на улицу. По ее словам, покинуть помещение потребовал человек, представившийся сотрудником пожарной безопасности. В ролике он утверждает, что «позвонил главному инженеру», который сказал, что убежище предназначено только для сотрудников ДК. «У вас в своих домах [убежища] есть», — добавил он.
Случившееся прокомментировала исполнительный директор ДК Людмила Богатырева, заявив, что во время воздушной тревоги людей из ДК не выгоняли. По ее словам, часть детей забрали родители, а остальных пустили в убежище.
Отдельно Богатырева отметила, что женщина, снявшая видео, и вовсе «не должна была там находиться». «Она решила не идти в убежище, которое указано у нее на подъезде, а пойти в убежище ДК, потому что у нее когда-то здесь занимались дети», — заявила директор. Также она объяснила действия сотрудника пожарной безопасности тем, что убежище ДК рассчитано на посетителей и сотрудников, а «остальные должны идти по тем адресам, которые у них указаны».
В свою очередь губернатор аннексированного города Михаил Развожаев назвал произошедшее «запредельным идиотизмом или сознательным вредительством», и пообещал «жестко» с этим разобраться.
«Во время воздушной тревоги в городе нет и не может быть разделения на „своих“ и „чужих“. Мне кажется, что для любого здравомыслящего человека это прописная истина. Странно, что в нашем Городе-герое вообще произошла такая история в ДК. Еще более странно, что руководство поспешило оправдать своего сотрудника, сказав, что люди из соседних многоэтажек должны звонить и узнавать, где находится убежище по месту их пребывания», — написал Развожаев, уточнив, что поручил провести служебную проверку.
С начала полномасштабной войны аннексированный Севастополь регулярно подвергается обстрелам. Так, 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ, в результате которого, по данным Сил специальных операций Украины (ССО), якобы погибли 34 офицера, в том числе командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. Позднее Минобороны РФ распространило запись заседания, в котором в видеоформате участвовал Соколов. В ССО сообщили, что проверят эти фотографии и записи «с якобы живым Соколовым».