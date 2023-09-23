По меньшей мере девять человек погибли и 16 получили ранения при ракетном по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 22 сентября, утверждает начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Об этом он сказал в комментарии украинской службе «Голоса Америки». Подтверждений этой информации нет. По словам Буданова, это неполные данные — они не учитывают сведения о пострадавших военных, которые не работали в штабе.

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Среди раненых — как минимум два российских генерала, заявил глава украинской разведки. По словам Буданова, командующий группировкой российских сил на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук находится «в очень тяжелом состоянии», а начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков — «без сознания». Буданов отметил, что разведка не знает, в каком состоянии находится командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов, поэтому не может подтвердить сообщения о его гибели, появившиеся в телеграм-каналах.

В Генштабе ВСУ заявили, что украинская армия нанесла удар во время совещания руководства Черноморского флота РФ. Украинские военные сообщили, что операцию под названием «Крабовая ловушка» провели Воздушные силы ВСУ и Силы специальных операций. «Детали проведения [операции] станут известны, когда это будет возможно, а результат — десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота», — заявили в Генштабе.

Компания Planet Labs распространила спутниковые снимки, сделанные над Севастополем 22 сентября 2023 года. На них виден дым, поднимающийся над городом после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ Planet Labs / Reuters / Scanpix / LETA

На спутниковом снимке виден горящий штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. 22 сентября 2023 года Planet Labs / Reuters / Scanpix / LETA

Удар по штабу Черноморского флота РФ нанесли крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов не стал говорить, использовали ли для удара ракеты западного производства: «Здесь я должен воздержаться от ответа, думаю, вы должны меня понять». Великобритания поставила ВСУ ракеты Storm Shadow в мае, а Франция в июле передала их французский аналог SCALP. Ранее Sky News сообщал, что эти же ракеты использовали при ВСУ на судоремонтный завод в аннексированном Севастополе в ночь на 13 сентября.

СМИ и телеграм-каналы опубликовали фото и видео ракетного удара по штабу в Севастополе. Телеграм-канал «Инсайдер UA» опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан момент ракетного удара. На записи видно, как ракета попадает в горящий штаб Черноморского флота. Издание «Крым.Реалии» в то же время распространило фото, на котором видно, как ракета летит в горящее здание штаба.

Движение украинцев и крымских татар «Атеш» утверждает, что партизаны и жители Севастополя корректировали ракетный удар ВСУ по штабу. Представители движения заявили, что привлекли к сотрудничеству офицеров Черноморского флота. Кирилл Буданов в комментарии «Голосу Америки» сказал, что разведка собирает данные из всех источников, но «агентурные источники — одни из основных».

Последствия ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ Meduza