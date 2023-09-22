Появилось видео ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ
Источник: Инсайдер UA
В сети появилось видео, как утверждается, удара по штабу Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе. Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал «Инсайдер UA».
На записи видно, как ракета попадает в горящее здание.
Издание «Крым.Реалии» также опубликовало фото горящего штаба за несколько секунд до попадания в него ракеты.
Удар по штабу Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе был нанесен 22 сентября. В Минобороны РФ заявили, что в ходе отражения атаки силы ПВО сбили пять ракет. По данным ведомства, в результате атаки один военный пропал без вести. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на ВВС Украины сообщил, что удар по штабу был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.