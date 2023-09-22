Появилось видео ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ

В сети появилось видео, как утверждается, удара по штабу Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе. Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал «Инсайдер UA».

На записи видно, как ракета попадает в горящее здание.

Издание «Крым.Реалии» также опубликовало фото горящего штаба за несколько секунд до попадания в него ракеты.

Удар по штабу Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе был нанесен 22 сентября. В Минобороны РФ заявили, что в ходе отражения атаки силы ПВО сбили пять ракет. По данным ведомства, в результате атаки один военный пропал без вести. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на ВВС Украины сообщил, что удар по штабу был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

Подробнее об ударе по штабу Черноморского флота

В штаб Черноморского флота в Севастополе попала ракета. Здание сильно повреждено. Главное

Подробнее об ударе по штабу Черноморского флота

В штаб Черноморского флота в Севастополе попала ракета. Здание сильно повреждено. Главное