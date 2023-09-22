В штаб Черноморского флота в Севастополе попала ракета. Здание сильно повреждено. Главное

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Штаб Черноморского флота РФ в Севастополе попал под ракетный удар днем 22 сентября, сообщил глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Он обвинил в ракетном ударе Вооруженные силы Украины. После удара в здании штаба начался пожар. Жители сообщали, что в городе работали системы противовоздушной обороны. По данным Минобороны РФ, всего средства ПВО сбили пять ракет. По словам Развожаева, обломок одной из сбитых ракет упал возле театра Луначарского на проспекте Нахимова. ТАСС пишет, что обломки разбросало на сотни метров.

Глава Севастополя первоначально говорил, что возможен повторный ракетный удар, но около 14:15 объявил, что ракетная и авиационная опасность миновала. Развожаев попросил жителей не ездить в центр города.

Ракетный удар по штабу Черноморского флота Meduza

Здание штаба Черноморского флота получило значительные повреждения. Судя по фотографиям, снятым, как утверждается, на месте ракетного удара в Севастополе, в здании разрушена крыша и как минимум один верхний этаж. Михаил Развожаев заявил, что гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не повреждена, люди, находившиеся на улице, не пострадали. В десяти жилых домах в центре Севастополя ударной волной выбило стекла.

По данным Минобороны РФ, при ракетном ударе один российский военный пропал без вести. В ведомстве обвинили в атаке «киевский режим». «В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота», — сказали в министерстве. По предварительной информации, пострадали шесть человек, сообщили телеграм-каналы «112» и Shot. Другие источники пока не подтверждали эту информацию. В министерстве здравоохранения аннексированного Севастополя не комментировали данные о пострадавших. Очевидцы говорили, что к месту происшествия выехали не менее десяти машин скорой помощи.

По предварительной информации, в здание Черноморского флота РФ попала крылатая ракета Storm Shadow, сообщили телеграм-каналы Mash и Shot. Источники «Коммерсанта» на Черноморском флоте РФ утверждают, что, по предварительным данным, удары по штабу флота в Севастополе нанесли два бомбардировщика Су-24 ВВС Украины. За несколько часов до атаки, по данным «Коммерсанта», в воздушном пространстве близ Крыма также замечены американский ударно-разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3A Sentry, а также американский противолодочный самолет Boeing P-8S Poseidon». Mash пишет, что разведывательный Boeing P-8A, предположительно, координировал действия ВСУ.

Одновременно с атакой на Севастополь под ракетный удар попала территория Крыма. Об этом сообщил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. «Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты», — сообщил он. В телеграм-каналах писали, что в Бахчисарае в районе, где находится воинская часть, в небо поднимается столб дыма. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков назвал это «фейком». По его словам, в окрестностях Бахчисарая сбили ракету, от обломков которой загорелась трава. Одновременно с этим более чем на час закрывали движение по Крымскому мосту.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских летчиков за удар по Севастополю. «Мы же обещали, что «продолжение следует…». Поэтому, пока оккупанты приходят в себя в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор раздаются сигналы воздушной тревоги, в который раз поблагодарю летчиков Воздушных Сил!» — заявил Олещук в телеграме. Он добавил, что рассчитывает на то, что «в следующий раз российская ПВО нас снова не подведет». В Центре стратегических коммуникаций ВСУ также подтвердили, что украинские военные нанесли удар по штабу Черноморского флота: «22 сентября около 12:00 силы обороны Украины нанесли успешный удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе».

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