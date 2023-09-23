По меньшей мере девять человек погибли и 16 получили ранения при ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 22 сентября, сообщил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в комментарии украинской службе «Голоса Америки».

«Среди раненых — командующий группировки генерал-полковник (Александр) , в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант (Олег) , находится без сознания», — заявил Буданов.

Он подчеркнул, что представленные данные не учитывают сведения о пострадавших военнослужащих, которые не работали в штабе Черноморского флота. «Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее — они не входят в тот перечень, который я вам озвучил», — сказал Буданов.

При этом Буданов не подтвердил сообщения о возможной гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. Разведка не знает, в каком он состоянии.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины, в свою очередь, заявили, что в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота «десятки» российских военных погибли или получили ранения. В Генштабе ВСУ сообщили, что удар по штабу нанесли «во время проведения совещания руководящего состава флота».

Отвечая на вопрос, какую роль в планировании удара сыграли партизаны и жители Севастополя, Буданов сказал, что разведка собирает данные из всех источников. «Понятно, что агентурные источники — одни из основных», — добавил он.

Буданов не стал отвечать, использовали ли для удара ракеты западного производства: «Здесь я должен воздержаться от ответа, думаю вы должны меня понять».

Ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ нанесли днем 22 сентября, после чего в здании начался крупный пожар. В штаб, судя по видео очевидцев, попали как минимум две ракеты. Телеканал Sky News сообщал со ссылкой на ВВС Украины, что удар нанесли британскими ракетами Storm Shadow.

В Минобороны РФ информацию о потерях не раскрывали. После удара в ведомстве заявили, что погиб один российский военнослужащий, но затем уточнили, что этот военный считается пропавшим без вести. Российские СМИ неофициально сообщали, что, по предварительным данным, пострадали шесть человек.

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