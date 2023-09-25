Украинские военные заявили, что командующий Черноморским флотом погиб при ударе по штабу в Севастополе. Независимых подтверждений этому нет

Силы специальных операций (ССО) Украины утверждают, что при ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 22 сентября погибли 34 офицера и 105 российских военных получили ранения.

Среди погибших, по данным украинских военных, — командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. «Здание штаба не подлежит восстановлению», — говорится в сообщении ССО.

23 сентября в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины говорили, что при ударе по штабу ЧФ РФ в Севастополе погибли не менее девяти российских военных. Тогда начальник ГУР Кирилл Буданов в беседе с журналистами не смог подтвердить сообщения о возможной гибели Соколова. Разведка не знает, в каком он состоянии.

Представители Сил спецопераций Украины также утверждают, что при ударе по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе 13 сентября безвозвратные потери российских сил составили 62 человека. Это, как утверждается, в том числе военные, которые находились на десантном корабле «Минск». При этом в сообщении ССО ничего не говорится о подлодке «Ростов-на-Дону», которая была повреждена в ходе той же атаки.

Представители ССО не привели никаких данных, которые могли бы подтвердить распространенную ими информацию. Независимых подтверждений о потерях при ударе по штабу ЧФ РФ в Севастополе, а также при атаке на «Минск» нет.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ нанесли днем 22 сентября, после чего в здании начался крупный пожар. Телеканал Sky News сообщал со ссылкой на ВВС Украины, что удар нанесли британскими ракетами Storm Shadow. В Минобороны РФ информацию о потерях не раскрывали. После удара в ведомстве заявили, что погиб один российский военнослужащий, но затем уточнили, что этот военный считается пропавшим без вести.