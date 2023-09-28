Президент России Владимир Путин подписал закон о праздновании дня аннексии четырех регионов Украины. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, «День воссоединения» аннексированных ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией будет отмечаться 30 сентября.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что «принятие в состав России новых регионов основано на исторической общности проживающих на их территории народов, оно стало результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус».

Позднее стало известно, что 29 сентября на Красной площади пройдет митинг-концерт, приуроченный к первой годовщине аннексии Россией четырех украинских регионов.

Подробнее о митинге на Красной площади

На Красной площади пройдет концерт в честь годовщины аннексии украинских территорий. Под лозунгом «Одна страна, одна семья, одна Россия» Он до степени смешения напоминает лозунг нацистской партии Адольфа Гитлера

Подробнее о митинге на Красной площади

На Красной площади пройдет концерт в честь годовщины аннексии украинских территорий. Под лозунгом «Одна страна, одна семья, одна Россия» Он до степени смешения напоминает лозунг нацистской партии Адольфа Гитлера