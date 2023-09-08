Россия массово вербует кубинцев на войну с Украиной, выяснили журналисты Кубинские власти ведут расследование. Арестованы 17 человек. Россия не дает комментариев

Алекс Вегас и Андорф Веласкес Alain Paparazzi Cubano / YouTube

Два 19-летних кубинца, Алекс Вегас и Андорф Веласкес, утверждают, что их обманом заманили в Украину и заставляют воевать на стороне России. Историю двух друзей рассказали кубинские СМИ и блогеры на фоне заявлений властей Кубы о раскрытии сети по торговле людьми, участники которой вербовали кубинцев на войну в Украине. На публикации обратили внимание «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си». Судя по материалам российских, украинских и кубинских СМИ, речь идет о массовой вербовке кубинцев на войну.

В начале сентября власти Кубы сообщили, что раскрыли сеть по торговле людьми, участники которой вербовали кубинских граждан для участия в войне в Украине на стороне России. По данным МИД Кубы, сеть действовала из России, а ее участники пытались привлечь кубинцев, проживающих в РФ и даже на Кубе, в ряды вооруженных сил. Куба не участвует в войне в Украине, заявили власти страны, и будет решительно противостоять тем, кто участвует в любой форме торговли людьми с целью вербовки или наемничества. В кубинском МИДе также отметили, что «враги Кубы распространяют искаженную информацию», чтобы «очернить имидж страны и представить ее как соучастницу действий, которые мы решительно отвергаем».

8 сентября стало известно, что по делу о вербовке на войну в Украине арестованы 17 подозреваемых, которым грозит лишение свободы на срок до 30 лет, пожизненное заключение или смертная казнь. Арестованным вменяют торговлю людьми, наемничество и враждебные действия против иностранного государства. В МВД страны пока не стали раскрывать подробности расследования и имена задержанных, сообщив лишь, что руководитель сети действовал при непосредственной поддержке двух местных жителей.

На фоне заявлений властей кубинские и испаноязычные СМИ и блогеры, освещающие новости Кубы, начали рассказывать о кубинцах, которых вербуют воевать в Украине на стороне РФ. В частности, телеканал и издание публиковали фотографии граждан Кубы в военной форме. Утверждалось, что кубинцы вылетают в Россию из аэропорта курортного города Варадеро. Как отмечает «Медиазона», с 1 июля авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять оттуда прямые рейсы в Москву.

В конце мая газета «Рязанские ведомости» сообщала, что несколько граждан Кубы подписали контракты с российскими вооруженными силами и отправились в Украину. «Сегодня из пункта отбора на военную службу по контракту отправились служить в российскую армию несколько граждан Республики Куба. По их словам, кубинцы хотят помочь нашей стране выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции, и некоторые из них в дальнейшем хотели бы стать гражданами России», — говорилось в публикации.

Российский офицер рассказывал The Moscow Times, что на стороне РФ воюют целые интернациональные батальоны, состоящие в том числе из кубинцев и сербов. «Когда я уже оказался за ленточкой в батальоне, я, мягко говоря, был в шоке: там одни кубинцы и сербы. По-русски говорят плохо и далеко не все. Как работать с ними — непонятно. И это не какие-то ЧВК, все они на контракте с Минобороны», — сообщил он.

Переводчик с испанского языка, работающий с кубинской диаспорой, подтвердил журналистам, что кубинских мужчин, завербованных Минобороны РФ, много. По его словам, они едут прямиком с Кубы, чтобы заработать денег. По данным The Moscow Times, кубинцев вербуют в основном в группах в соцсетях.

30 депутатов Верховной рады Украины опубликовали заявление, где осудили участие «наемников из Кубы» в российском вторжении, а также поддержку, которую власти страны, предположительно, оказывают России. Председатель комитета Рады по внешним связям и народный депутат Александр Мережко заявил, что коммунистический режим Кубы поддерживает геноцид, устроенный Россией в Украине. Он назвал власти РФ и Кубы «тоталитарными и террористическими», призвав Евросоюз прекратить оказывать помощь Кубе.

Вашингтон в курсе сообщений властей Кубы о разоблачении сети по вербовке граждан на войну и изучает дополнительную информацию, заявил в ходе брифинга 5 сентября заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. Москва ситуацию пока не комментировала.

Два кубинца поехали в Россию работать на стройке, а оказались на фронте

В первую очередь кубинские медиа, отмечает «Медиазона», заинтересовала история двух молодых кубинцев Алекса Вегаса и Андорфа Веласкеса, которые в июле отправились на заработки в Россию и оказались на войне в Украине. Они рассказали, что заключили контракт на «рытье траншей» и выполнение строительных работ. При этом они утверждают, что перед поездкой так и не получили от заказчика подробностей работ, а в самом контракте Украина . В итоге, по словам Вегаса и Веласкеса, их обманули, не заплатили им деньги и отправили на фронт.

Одним из первых историю двух кубинцев рассказал блогер , пишет «Медиазона». На его ютьюб-канале Alain Paparazzi Cubano в том числе опубликовано интервью Вегаса и Веласкеса. Они рассказали, что узнали о возможности заработать в России от друзей. Оформлять документы и покупать билеты в РФ им помогали кубинка и две россиянки. По словам Вегаса и Веласкеса, в самолете вместе с ними в Москву летели еще около 200 граждан Кубы, которые собирались заработать похожим образом.

В аэропорту кубинцев встретили россиянка и кубинский солдат. В России им предложили заключить с российской армией контракт на год. Как рассказали кубинцы, им обещали зарплату 200 тысяч рублей в месяц, а также для них и их семей. Кубинские паспорта и документы у них забрали под предлогом оформления гражданства. «Нам говорили, что отправляют нас на строительство разрушенных войной городов, копать траншеи. Только это, и никакой войны», — рассказал один из кубинцев.

Вскоре после заключения контракта Вегаса и Веласкеса отправили на обучение в воинскую часть, а затем — в Украину рыть траншеи в лесу. «Нам не давали ни еды, ни воды, мы не могли помыться, мы спали в шести метрах под землей в чудовищной влажности. У нас отобрали телефоны под предлогом того, что дроны могут нас засечь и сбросить на нас бомбы», — рассказали они об условиях в зоне боевых действий.

Вегас и Веласкес утверждают, что вместе с ними были и другие граждане Кубы. Все они на фоне тяжелых условий работы, в том числе под дождем, переболели ОРВИ, а двое друзей попали под обстрелы и атаки дронов. «Нам приходилось делать упражнения и бегать. Через какое-то время мы поняли, что нас готовят к войне. Некоторые кубинцы отказывались заниматься в части и просили отправку на Кубу. Среди них были и мы с братом (так Вегас и Веласкес называют друг друга, — прим. „Медузы“). На что российский солдат избил нас, и нам сказали, что если мы откажемся, то нас отправят в „Черный дельфин“ — самую опасную тюрьму России. Раз мы подписали контракт, то теперь обязаны делать все, что они скажут. Нам так и не перевели контракты и не дали перевести самим», — заявили кубинцы в интервью.

Из-за болезни Вегас и Веласкес попали в госпиталь, откуда их в итоге увезли в Калининград. Там они, как предполагается, находятся и сейчас. По словам кубинцев, их снова отправят в Украину после выздоровления. На случай отказа или побега им пригрозили военной полицией, уверяют они. Из одного из роликов Alain Paparazzi Cubano следует, что кубинцы уже могли подвергаться насилию.

Родственники Вегаса и Веласкеса подтвердили журналистам их историю. Марио Веласкес, отец Андорфа, рассказал, что его сыну и его другу не говорили, что их отправят воевать. Он считает, что власти Кубы в курсе дела Веласкеса, поскольку контролируют граждан призывного возраста. Бабушка одного из кубинцев попросила помощи в возвращении внука и его друга на родину.

Кто занимается вербовкой кубинцев

6 сентября расследовательский проект InformNapalm из Украины опубликовал данные 198 кубинцев и одного гражданина Колумбии, как утверждается, заключивших контракт с Минобороны РФ. Эта информация была получена в результате взлома электронной почты начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Туле Антона Перевозчикова украинскими хакерами «Киберсопротивления», которые поделились данными с журналистами и OSINT-исследователями. Утечка содержит сканы паспортов, миграционные карты, опросники, а также шаблоны контрактов. Согласно утечке, самому старшему гражданину Кубы, чьи данные были обнаружены в почте Перевозчикова, 68 лет, самому младшему — 18 лет.

InformNapalm считает, что кубинцы едут в Россию из-за бедности на родине. При заключении годового контракта им обещают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей, ежемесячную зарплату 204 тысячи рублей и гражданство РФ.

The Moscow Times сообщали, что кубинцев также вербуют в группе «Кубинцы в Москве» (Cubanos en Moscú) в фейсбуке. Большую часть объявлений с предложением пойти воевать разместила пользовательница Елена Шувалова. В своих постах она также предлагает гражданам Кубы заключить контракт с армией РФ, обещает 204 тысячи рублей в месяц в качестве зарплаты и российский паспорт. В разговоре с The Moscow Times Шувалова подтвердила, что помогает оформить контракты, в том числе нелегалам. По ее словам, она уже помогла отправить на фронт несколько граждан Кубы.

Блогер Ален Ламберт, освещающий историю Вегаса и Веласкеса, опубликовал телефон россиянки, которая, как предполагается, вербовала и сопровождала кубинцев в России. Корреспондент «Медиазоны» попробовал ей позвонить, но та не ответила. Издание установило, что номер телефона привязан к профилю во «ВКонтакте» 34-летней Даны Диас (Dana Diaz), который не обновлялся с декабря 2022 года. В сервисе для идентификации вызовов TrueCaller номер закреплен за пользователем с именем Dayana Díaz Echemendía. В контактах у других людей она также записана как Dallana Russia, Dana Diaz, Dayana Y David и Dayana Guerra Ucrania (Дайана Война Украина).

Вегас и Веласкес, а также их родственники рассказывали, что женщина с именем Дайана принимала участие в организации поездки кубинцев в Россию. На фотографиях, привязанных к учетным записям Дайаны в вотсапе и телеграме, женщина позирует в камуфляже с V-нашивкой. Как пишет «Медиазона», 5 сентября эти снимки пропали из профиля.