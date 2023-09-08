Власти Кубы сообщили об аресте 17 подозреваемых по делу о вербовке на войну в Украине

Правоохранительные органы Кубы объявили об аресте 17 человек по подозрению в причастности к вербовке кубинских граждан для участия в войне в Украине на стороне России, сообщает Reuters.

Среди арестованных, заявил в телеэфире представитель МВД Кубы Сезар Родригес, предполагаемый организатор преступной сети.

Подробности расследования и имена задержанных Родригес раскрывать не стал, заявив лишь, что, по данным МВД, глава преступной сети действовал при непосредственной поддержке двух местных жителей.

Прокурор Хосе Луис Рейес, в свою очередь, заявил, что фигурантам дела о вербовке кубинских граждан для участия в войне грозит лишение свободы на срок до 30 лет, пожизненное заключение или смертная казнь в зависимости от тяжести преступления. Арестованным вменяют в вину торговлю людьми, наемничество и враждебные действия против иностранного государства.

МИД Кубы 5 сентября заявил о раскрытии преступной сети по торговле людьми, участники которой вербовали кубинских граждан для участия в войне в Украине на стороне России. Участники преступной сети, говорилось в заявлении, пытались привлечь проживающих в РФ кубинских граждан и «даже некоторых проживающих на Кубе» в ряды российских вооруженных сил, которые участвуют в «военных операциях» в Украине. Подобные попытки, сообщило внешнеполитическое ведомство Кубы, «были нейтрализованы, а в отношении лиц, причастных к этой деятельности, возбуждены уголовные дела».

В начале сентября Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре отмечало, что российские власти пытаются пополнить ряды вооруженных сил, вербуя для участия в войне в Украине иностранных граждан, в первую очередь, их соседних с Россией стран.

В России вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину были приняты законы, упрощающие получение гражданства иностранцам, заключившим контракт на службу в армии.