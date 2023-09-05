Власти Кубы сообщили о раскрытии сети по торговле людьми. Ее участники вербовали живущих в РФ кубинцев для участия в войне в Украине

Власти Кубы раскрыли преступную сеть по торговле людьми, участники которой вербовали кубинских граждан для участия в войне в Украине на стороне России. Об этом говорится в заявлении МИД Кубы.

По данным министерства, преступная сеть действовала из России. Ее участники якобы пытались привлечь проживающих в РФ кубинских граждан и «даже некоторых проживающих на Кубе» в ряды вооруженных сил, которые участвуют в «военных операциях» в Украине.

«Попытки такого рода были нейтрализованы, а в отношении лиц, причастных к этой деятельности, возбуждены уголовные дела», — заявили в МИД.

Кубинские власти отметили, что «враги Кубы распространяют искаженную информацию», чтобы «очернить имидж страны и представить ее как соучастницу действий, которые мы решительно отвергаем».

Агентство Reuters обратило внимание, что в конце мая газета «Рязанские ведомости» сообщала, что несколько граждан Кубы подписали контракты с российскими вооруженными силами и отправились в Украину.

«Сегодня из пункта отбора на военную службу по контракту отправились служить в российскую армию несколько граждан Республики Куба. По их словам, кубинцы хотят помочь нашей стране выполнять задачи в зоне проведения , и некоторые из них в дальнейшем хотели бы стать гражданами России», — говорилось в публикации.

Связано ли сообщение кубинского МИД с этой информацией, неизвестно. Российские власти заявление Гаваны пока не комментировали.

3 сентября Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре отмечало, что российские власти пытаются пополнить ряды вооруженных сил, вербуя для участия в войне граждан соседних стран. В качестве примера ведомство приводит онлайн-объявления в Армении и Казахстане, предлагающие первую выплату при поступлении на службу в размере 495 тысяч рублей и дальнейшую заработную плату от 190 тысяч рублей. Правозащитники также рассказывали, что в Калужской области у иностранцев, решивших получить гражданство РФ, отказываются принимать документы, требуя сначала заключить контракт на военную службу.