Правозащитники рассказали, что в Калужской области от иностранцев, желающих получить гражданство РФ, требуют сначала заключить контракт с Минобороны

В Калужской области у иностранцев, решивших получить гражданство РФ, отказываются принимать документы, требуя сначала заключить контракт на военную службу, рассказала изданию «7×7 — Горизонтальная Россия» правозащитница Татьяна Котляр.

Котляр сказала, что известно о пяти таких случаях, но, судя по рассказам самих иностранцев и их родственников, с такой ситуацией в Калужской области столкнулись намного больше людей. Правозащитница отправила жалобу уполномоченному по правам человека в регионе, но не получила ответа.

Один из жителей Таджикистана сообщил, что при подаче документов на гражданство от него потребовали справки из военкомата о заключении контракта на службу в армии. Собеседник издания утверждает, что готов был заключить контракт на военную службу, но в военкомате ему отказали из-за пятерых несовершеннолетних детей. Документы на гражданство без справки у него все равно не приняли. Еще одного мигранта из Таджикистана, пишет «7×7», не взяли на службу по контракту по состоянию здоровья. Справку он также не получил, и документы подать не смог.

О требовании справки о заключении контракта с Минобороны при приеме документов на гражданство рассказал изданию и житель Узбекистана.

Я там присел от безысходности, ведь я об этом уже слышал от моих соотечественников в группе [чате] переселения. Я им и говорил, что такое могут подписать только граждане РФ. А пока мы иностранцы, они не имеют право насильно посылать. Инспектора все в один голос посылают на контракт. Это все на словах, никаких объяснений не дают. К тому же разговаривают так грубо, как с заключенными, часто кричат.

По его словам, в Калужской области сложности с подачей документов на гражданство РФ начались в апреле. Сейчас всех претендующих на гражданство мужчин, по его словам, отправляют в военкомат, а у женщин спокойно принимают документы.

В конце сентября 2022 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах РФ. Согласно указу, для получения гражданства в упрощенном порядке иностранец обязан заключить контракт на срок не менее года и принимать участие в боевых действиях не менее шести месяцев.

В середине августа 2023 года полиция провела двухдневный рейд на юге Санкт-Петербурга, после которого доставила более 100 мигрантов с гражданством России в военкомат для, как сообщалось, постановки на воинский учет.

Западные и независимые российские эксперты неоднократно заявляли, что власти РФ не хотят объявлять новую волну мобилизации, опасаясь недовольства жителей России, и пытаются обеспечить пополнение войск за счет заключивших контракт с Минобороны.

Читайте также

Война продолжается — и законы о службе в армии становятся все более жесткими. Ну теперь-то точно пора бежать из России, если не хочешь попасть на фронт? Военный юрист отвечает на этот вопрос (да, еще раз)

Читайте также

Война продолжается — и законы о службе в армии становятся все более жесткими. Ну теперь-то точно пора бежать из России, если не хочешь попасть на фронт? Военный юрист отвечает на этот вопрос (да, еще раз)