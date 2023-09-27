Война Пятьсот восемьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала двух российских агентов, корректировавших удар по Киеву 21 сентября. Им грозит пожизненное заключение

По версии следствия, 20 сентября агенты передали российским силам координаты для удара по Киеву. Основными целями атаки стали объекты жизнеобеспечения, в том числе энергетические предприятия.

В СБУ утверждают, что двое задержанных жителей Киева работали на Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ (известное как ГРУ). Военная российская разведка завербовала их вскоре после начала полномасштабной войны, когда они сделали ряд резких комментариев в соцсетях.

По указанию российской спецслужбы агенты отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны в столичном регионе. Для этого выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. <…> Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому «куратору» фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры.

За каждое выполненное задание, говорят в СБУ, российские агенты получали деньги из России.

Задержанных подозревают по статьям о государственной измене, совершенной группой лиц. Им грозит пожизненное заключение.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя дело, написал в соцсетях: «Есть результат от СБУ. Накрыли наводчиков, которые корректировали ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет».