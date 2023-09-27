Война Пятьсот восемьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 сентября читайте здесь, фотографии дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Криптобиржа Binance объявила, что уходит из России.
- Украинские военные заявили, что наемники ЧВК Вагнера вернулись под Бахмут.
- На подруг обвиняемого в попытке поджога военкомата в Петербурге завели дело о недоносительстве.
- Белый дом не смог подтвердить сообщения о гибели командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.
- МИД России ввел санкции против британского адмирала Тони Радакина.
Фотографии предыдущего дня войны
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть. В фотогалерее 580-го дня войны — бойцы ВСУ под Бахмутом, последствия обстрела Херсона и защита памятников от обстрелов во Львове.
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала двух российских агентов, корректировавших удар по Киеву 21 сентября. Им грозит пожизненное заключение
По версии следствия, 20 сентября агенты передали российским силам координаты для удара по Киеву. Основными целями атаки стали объекты жизнеобеспечения, в том числе энергетические предприятия.
В СБУ утверждают, что двое задержанных жителей Киева работали на Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ (известное как ГРУ). Военная российская разведка завербовала их вскоре после начала полномасштабной войны, когда они сделали ряд резких комментариев в соцсетях.
По указанию российской спецслужбы агенты отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны в столичном регионе. Для этого выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. <…> Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому «куратору» фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры.
За каждое выполненное задание, говорят в СБУ, российские агенты получали деньги из России.
Задержанных подозревают по статьям о государственной измене, совершенной группой лиц. Им грозит пожизненное заключение.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя дело, написал в соцсетях: «Есть результат от СБУ. Накрыли наводчиков, которые корректировали ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет».
Зеленский заявил, что ВСУ продвинулись вперед на донецком направлении
Об этом президент Украины сообщил по итогам ежедневного селекторного совещания.
«Получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок. Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются», — написал Владимир Зеленский в телеграм-канале. Он не привел другие подробности.
Зеленский также сообщил, что за минувшие сутки российские войска за минувшие сутки сбросили 26 авиабомб КАБ-500 на населенные пункты Херсонской области. «Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор», — сказал президент Украины.
Сегодня российские СМИ показали видео с командующим Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым. Телеграм-канал «Первый Севастопольский» написал, что Соколов «в эти минуты» награждает футбольную команду «Черноморец». Как обращает внимание «Громадьске», команда победила 19 сентября, то есть до удара ВСУ по штабу Черноморского флота РФ, при котором, по заявлению украинской стороны, якобы погиб Соколов.
Силы спецопераций Украины утверждали, что, по данным источников, Соколов погиб при ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 22 сентября. При этом 26 сентября Минобороны РФ показало, что Соколов участвует в заседании коллегии министерства, а 27 сентября российские СМИ и телеграм-каналы распространили новые видео с Соколовым (при этом, когда сделаны записи, неясно).
Военно-морские силы Литвы передали ВМС Украины комплекты радиолокационного оборудования, сообщается на сайте министерства обороны Литвы.
«Для Украины, разрушаемой войной России, это радиолокационное оборудование будет иметь большое значение, как для защиты ее территориальных вод, так и для обеспечения безопасности ее граждан», — сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Комплекты радиолокационного оборудования предназначены для морского наблюдения и более качественной оценки обстановки на море, сообщили в Минобороны Литвы. Оборудование отправлено в соответствии с запросом ВМС Украины.
Суд в самопровозглашенной ДНР приговорил украинского военного Эдуарда Варбанского из полка «Азов» к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в применении запрещенных методов войны, подготовке к убийству и умышленном уничтожении имущества, сообщает Следственный комитет РФ.
По версии следствия, Варбанский вместе с другим бойцом «Азова» Максимом Онипченко якобы обстреливал жилые кварталы села Бердянское Першотравневого района самопровозглашенной ДНР. С 5 по 14 марта 2022 года, сказано в сообщении СК, Варбанский и Онипченко, находясь в Мариуполе, не менее 300 раз выстрелили из миномета по селу, разрушив здание школы. В мае 2022 года Варбанский попал в плен.
Ранее суд заочно приговорил Онипченко к 24 годам лишения свободы. Онипченко находится в розыске.
В Москве автору статьи о «решении украинского вопроса» Тимофею Сергейцеву подбросили свиную голову
Свиную голову, завернутую в черный пакет, Сергейцев нашел вечером 26 сентября возле своей квартиры, сообщили телеграм-каналы Baza, Shot и Mash. Сергейцев сообщил прибывшим полицейским, что ранее получал угрозы.
Тимофей Сергейцев — политтехнолог, автор публикации «Что Россия должна сделать с Украиной?», вышедшей в апреле 2022 года на сайте РИА Новости (в ней он призывал к убийствам украинских граждан). С 3 июня 2022 года Сергейцев находится под санкциями ЕС.
Как отметил телеграм-канал «112», Сергейцев — не первый, кому в последние дни подбросили свиные головы. Так, 19 сентября курьер доставил посылку со свиной головой фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко, а 20 сентября соседи нашли свиную голову у квартиры военного эксперта Константина Сивкова.
В минувшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти областей Украины, сообщает медиацентр ВСУ.
«Всего из различных видов вооружения — гранатометы, минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК, БПЛА и тактическая авиация — были атакованы 147 населенных пунктов и 99 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется», — сказано в сообщении.
УЕФА допустил до международных соревнований юниорские сборные России. В Украине призвали отменить это решение
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных соревнований мужскую и женскую сборные России младше 18 лет, сообщает пресс-служба УЕФА. Все матчи российских команд должны будут проводиться не на территории России, без флага страны, гимна и национальной формы.
УЕФА осознает, что дети не должны нести наказание за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых.
В свою очередь Украинская ассоциация футбола (УАФ) резко осудила решение УЕФА: «Мы убеждены, что принятие подобных решений относительно постепенного возвращения команд из России к участию в соревнованиях в разгар военных действий, которые ведет Российская Федерация против Украины, безосновательно и толерантно к российской агрессивной политике».
Вот такое сообщение появилось на сайте Binance:
Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены.
«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — сказал Ной Перлман, директор по соблюдению нормативных требований. «Мы по-прежнему уверены в долгосрочном развитии индустрии Web3 на глобальном уровне и собираемся направить нашу энергию на развитие Binance в более чем ста странах, где мы ведем нашу деятельность».
В ходе организованной и последовательной миграции пользователей Binance совместно с CommEX примут все необходимые меры для информирования пользователей о процедуре переноса их активов на платформу CommEX. Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX.
В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России, прилагая все усилия для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем во время этого перехода.
Несмотря на то, что финансовые подробности сделки остаются конфиденциальными, следует отметить, что в рамках этого соглашения Binance полностью прекращает свою деятельность в России. В отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.
Криптобиржа Binance уходит из России
Криптовалютная биржа Binance продает свой российский бизнес компании CommEX, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
В апреле 2022 года Binance в соответствии с санкциями Евросоюза установила лимит в 10 тысяч евро на баланс счета для россиян, однако год спустя эти ограничения были сняты. Эксперты предполагали, что компания передала российских пользователей аффилированному юрлицу, которое находится в другой юрисдикции. Позже Binance вернула возможность пополнения счета с карт Visa и Mastercard российских банков.
- Binance неоднократно оказывалась объектом расследований американских властей. В мае, как сообщал Bloomberg, Минюст США заподозрил площадку в том, что она позволяла россиянам незаконно обходить санкции. В июне стало известно, что комиссия по ценным бумагам США подала в суд на Binance, поскольку биржа не была зарегистрирована в США, но оказывала услуги гражданам страны.
- Газета The Wall Street Journal в августе выпустила статью, в которой утверждалось, что криптобиржа «помогает россиянам переводить деньги за границу», а также поддерживает обслуживание российских банков, попавших под санкции.
В продолжение темы. Силы специальных операций Украины утверждали, что при ударе по Севастополю погиб командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. Вчера Минобороны РФ распространило видео и фото о том, что Соколов участвовал в заседании коллегии министерства. А сегодня адмирал появился в эфире телеканала «Звезда» (подконтролен Минобороны РФ).
«Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлены перед ним командованием, уверенно, успешно. Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и передовые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экрана центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев», — сказал Соколов в эфире телеканала.
Украина провела атаку на Севастополь 22 сентября в тесной координации с США и Великобританией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов, пишет ТАСС.
22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. По данным Минобороны РФ, один человек пропал без вести. В Силах специальных операций Украины заявили, что при ударе погибли 34 офицера и 105 военных получили ранения (эта информация не подтверждена).
За несколько часов до атаки, как сообщала газета «Коммерсант», в воздушном пространстве близ Крыма заметили американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3A Sentry, а также американский противолодочный самолет Boeing P-8S Poseidon.
За нашим онлайном и другими важными событиями можно следить в телеграм-канале «Медуза — LIVE».
Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко назвал «выдумкой» информацию о том, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный фигурирует в уголовном деле. Об этом Лещенко сказал на брифинге 26 сентября, сообщает «Гордон».
«В Украине нет уголовного дела против Залужного, он не проходит ни как свидетель, ни как подозреваемый или обвиняемый. Эта информация является выдумкой от первой до последней буквы», — заявил Лещенко.
Государственное бюро расследований Украины с апреля 2022 года расследует дело о ненадлежащей обороне Херсонской области. По сообщениям украинских СМИ, это дело называют «делом Залужного».
Из украинских портов по новому гуманитарному коридору вышли уже семь судов, сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, пишет «Зеркало недели».
«По обновленным данным, по новому коридору у нас уже вышло семь судов. То есть, это семь из семи успешных кейсов. Зашло два, а вышло семь, пять судов — это те, что находились здесь до полномасштабного вторжения. Соответственно, этот процесс продолжается. Мы делаем все для того, чтобы обеспечить безопасность участка, на котором эти суда находятся в наших территориальных водах», — отметил Плетенчук.
По его словам, после выхода из территориальных вод Украины суда попадают в территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции.
Житель Белгородской области получил ранение при обстреле села Большетроицкое Шебекинского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины.
Пострадавший мужчина в момент обстрела косил траву на участке. У него диагностировали осколочные ранения бедра. Пострадавшего госпитализировали в Белгород.
В одном частном домовладении повреждена крыша. «Оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается», — сказал Гладков.
Появились новые сообщения о попытках поджечь военкоматы в России
Владивосток
Вечером 26 сентября преступник облил горючей жидкостью окно военного комиссариата Первомайского района Владивостока, после чего поджег, сообщает телеграм-канал Shot. Огонь быстро погас. Никто не пострадал. Подозреваемого ищут.
Петербург
Мужчина бросил коктейль Молотова в здание военкомата на улице Крупской около семи часов утра 27 сентября, сообщает Baza. Как уточняет 78.ru, мужчина пытался поджечь здание военкомата Невского района Петербурга. Все происходящее подозреваемый снимал на телефон. Его ищут.
Москва
70-летняя жительница Москвы обратилась в полицию после того, как от нее потребовали бросить коктейль Молотова в здание военкомата, сообщили «Осторожно, Москва», Mash и Shot. С женщиной связался неизвестный, который сообщил, что ее 51-летний сын, мобилизованный в российскую армию, попал в плен. Женщине показали сына и предложили бросить коктейль Молотова в военкомат, чтобы сын вернулся домой.
На подруг обвиняемого в попытке поджога военкомата в Петербурге завели дело о недоносительстве
Подруги медбрата Максима Асрияна, задержанного в октябре 2022 года по обвинению в попытке поджога военкомата, стали фигурантами уголовного дела о несообщении о преступлении (статья 205.6 УК РФ).
По версии ФСБ, Асриян, работавший в больнице, хотел поджечь военкомат Фрунзенского района — перелез забор, но испугался и не стал реализовывать свой план. Первоначально по делу о попытке поджога военкомата задержали шестерых знакомых Асрияна, но затем всех отпустили. Но 26 сентября следователи возбудили уголовные дела в отношении двух подруг обвиняемого — 26-летней Татьяны и 28-летней Анны.
Запорожье, 25 сентября
МИД России ввел санкции против британского адмирала Тони Радакина
Россия расширила ответные санкции против Великобритании, включив в список 23 человек, сообщили в МИД. Им запрещен въезд в РФ.
В частности, под российские санкции попал начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин. В МИД заявили, что Радакин «курирует подготовку боевиков ВСУ на британской территории».
Также под санкциями оказались глава Объединенного разведывательного комитета Мадлен Алессандри, глава совета директоров BAE Systems Крессида Хогг (компания производит Bradley, Challenger 2, Paladin и другую военную технику), а также политологи, занимающиеся анализом информации для борьбы с Россией.
«Вновь хотели бы подчеркнуть, что попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны», — заявил МИД РФ.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью CNN, что российская армия зимой сосредоточится на том, чтобы наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. «Но мы будем отвечать!» — сказал Умеров, слова которого приводит Минобороны Украины.
Говоря о вооружениях, которые получает Украина от международных партнеров, Умеров сказал: «Нам нужно больше оружия, которое изменит игру… Надеюсь, вскоре прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя!».
12 жителей Херсонской области получили ранения из-за обстрелов в минувшие сутки, сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин.
За минувшие сутки российские войска 119 раз обстреляли регион, выпустив 557 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, авиации и БПЛА. Кроме того, российские войска нанесли два ракетных удара, сообщил Прокудин.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы, здания учебных заведений, заводов на территории региона, а также в исправительное учреждение в Херсоне и медицинское учреждение в Бериславе.
Около пяти утра 27 сентября армия РФ нанесла авиаудар вблизи Николаевки Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
Белый дом не смог подтвердить сообщения о гибели командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова при ударе по штабу флота в Севастополе
«Мы видели сообщения, и, конечно, мы знаем о видеозаписи. На данный момент я не могу ничего подтвердить. Но, безусловно, мы знаем об этих сообщениях», — сказала пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер.
Силы специальных операций Украины объявили 25 сентября, что Виктор Соколов погиб при ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. На другой день министерство обороны РФ показало видео, как Соколов участвует в заседании коллегии ведомства.
Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN не смог ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о гибели Соколова. «Он [Соколов] находится на наших временно оккупированных территориях… Его там вообще не должно быть. Так что, если он погиб, это хорошая новость для всех — мы продолжаем деоккупировать нашу территорию», — сказал Умеров
Два человека получили ранения из-за обстрела Никопольского района Днепропетровской области в ночь на 27 сентября, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. Он обвинил российскую армию в обстреле населенных пунктов из тяжелой артиллерии.
Пострадали два человека — мужчины 44 и 68 лет. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. Из-за обстрела произошел пожар в двухэтажном здании.
Повреждено частное предприятие и пять хозяйственных построек (одна из них разрушена). Кроме того, повреждены шесть частных домов, автомобили, газопровод и линия электропередачи.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Вооруженные силы РФ в минувшие сутки нанесли очередной удар по Украине, применив 38 иранских ударных дронов «Шахед». Пострадала припортовая инфраструктура Одесской области. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 26 дронов.
- Силы обороны Украины продолжают обороняться на востоке и юге Украины и наступать на мелитопольском и бахмутском направлениях.
- За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Российские войска нанесли 10 ракетных и 77 авиационных ударов, совершили 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.
- Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- На купянском, лиманском и бахмутском направлениях российские силы не наступали. Силы обороны отбили атаки на авдеевском направлении возле Северного Донецкой области. На марьинском направлении российские войска 13 раз неудачно наступали в районе Марьинки, пытаясь вытеснить ВСУ с занимаемых позиций. На шахтерском направлении украинские военные продолжают держать оборону на занятых рубежах. На запорожском направлении украинские военные отбили атаку южнее Новодаровки Запорожской области.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
- Подразделения ракетных войск поразили пять артиллерийских средств, три района сосредоточения личного состава и военной техники, один пункт управления и два склада боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.