Муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного по делу о «фейках» про российскую армию, отправили в ШИЗО

Московского муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного на семь лет лишения свободы по делу о «фейках» про российскую армии, отправили на шесть суток в ШИЗО. Об этом сообщается в группе поддержке Горинова.

В сообщении говорится, что 5 сентября к Горинову приходили сотрудники ФСБ, они спрашивали его отношение к террористическим и экстремистским организациям. 7 сентября Горинова отправили в штрафной изолятор из-за того, что он якобы отказался представиться во время профилактитического учета.

«Сейчас Алексей находится в ШИЗО. Это маленькая, холодная, грязная камера. Без доступа к личным вещам, личным продуктам, книгам, письмам. Ему не выдаются даже ручка и бумага. Сотрудники ФСБ пообещали вернуться на беседу к Алексею», — сообщили в группе поддержки заключенного.

В июле 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Горинова к семи годам колонии. Суд признал его виновным в распространении «фейков» про российскую армию. Поводом для дела послужило то, что во время заседания совета депутатов Горинов предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».

В феврале нынешнего года Горинова поставили на профилактический учет как склонного к побегу.