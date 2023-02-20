Алексея Горинова, осужденного по делу о «фейках» про российскую армию, поставили на учет в колонии как склонного к побегу

Муниципального депутата Алексея Горинова, отбывающего семилетний срок по делу о «фейках» про российскую армию в исправительной колонии № 2 в Покрове, поставили на профилактический учет как склонного к побегу, сообщает телеграм-канал «Свободу Алексею Горинову».

Сотрудники колонии проверяют Горинова каждые два часа, в том числе в ночное время, записывая свои проверки на видеорегистратор, рассказали адвокаты.

Что стало причиной постановки на учет, неизвестно. По словам адвокатов, в колонии это решение мотивировали «наличием некой оперативной информации». Также сообщается, что на учет Горинова поставили при переводе из больницы в исправительной колонии № 3, где он находился с декабря 2022 года.

Ранее на профилактическом учете в колонии — как склонный к побегу — состоял политик Алексей Навальный. Он рассказывал, что по ночам сотрудники колонии приходили к нему каждый час и будили его, чтобы записать на видеорегистратор.

Муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова в июле 2022 года приговорили к семи годам колонии. Суд признал его виновным в распространении «фейков» про российскую армию. Основанием для дела послужило то, что во время заседания совета депутатов Горинов называл войну войной, а не « ».

По делу также проходила коллега Горинова — муниципальный депутат Елена Котеночкина. Ее заочно арестовали и объявили в международный розыск. Сейчас Котеночкина находится за границей.

Дело Алексея Горинова

Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов называл войну войной. За это его приговорили к семи годам колонии «Медуза» рассказывает о первом реальном сроке по статье о «фейках»

Дело Алексея Горинова

Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов называл войну войной. За это его приговорили к семи годам колонии «Медуза» рассказывает о первом реальном сроке по статье о «фейках»