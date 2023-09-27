Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX.

«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований [местного законодательства]. Мы по-прежнему уверены в долгосрочном развитии индустрии и собираемся направить нашу энергию на развитие Binance в более чем 100 странах, где мы ведем нашу деятельность», — заявил директор по соблюдению нормативных требований Ной Перлман.

Пресс-служба компании уточнила, что переход пользователей на другую платформу, а также процесс отключения от Binance займет до одного года. Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX.

В компании подчеркнули, что Binance полностью прекращает свою деятельность в России, и, в отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках продажи российского бизнеса у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.

Компания рассчитывает закрыть все свои сервисы и прочие бизнес-направления в России в течение следующих нескольких месяцев.

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