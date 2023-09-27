В Башкирии военный пришел на награждение в шортах и шлепанцах. Чиновники прифотошопили ему военную форму

Администрация Янаульского района Башкирии прифотошопила форму к фотографии военного Артура Султангалиева, пришедшего на награждение в шортах и шлепанцах, сообщают «Газета.ру» и телеграм-канал Baza.

Новость о награждении Султангалиева медалью «Участнику специальной военной операции» вышла в группе администрации 18 июля, однако СМИ обратили на нее внимание только в сентябре. При этом пользователи соцсетей сразу отметили «очень плохой фотошоп», но в администрации тогда ответили, что «на это пришлось пойти в силу некоторых причин».

После того, как история получила огласку, в районной администрации объяснили использование фотошопа тем, что военный, придя в военкомат, не ожидал, что его будут фотографировать, и якобы сам попросил «сделать фото в военной форме». Поскольку возможности приехать еще раз у него не было, администрация решила воспользоваться фоторедактором.

Султангалиев умер незадолго до того, как на фотографию обратили внимание СМИ. О прошедших похоронах военного сообщил глава района Салават Гильмиев. По данным телеграм-канала Baza, Султангалиев умер 24 сентября.