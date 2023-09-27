Минспорта РФ собирается создать «золотую сотню» спортсменов, чтобы ведущих атлетов «не перетаскивали в другие национальные сборные»
Министерство спорта России планирует ввести понятие «золотой сотни» среди ведущих российских спортсменов с достойной заработной платой, чтобы ограничить смену спортивного гражданства. Об этом «Матч ТВ» заявил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.
«ЦСП (Центр спортивной подготовки) ту зарплату, которая у нас есть для спортсмена, то есть максимально 147 тысяч, в следующем году доведет до 200 тысяч. То же самое касается тренеров. Кроме того, мы хотим ввести понятие „золотая сотня“ для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы была обеспечена достаточная заработная плата», — сказал Морозов.
В комментарии ТАСС замминистра заявил, что пока ведомство не принимало окончательных решений по созданию «золотой сотни». По его словам, происходит рабочее обсуждение «различных подходов по стимулированию спортсменов и тренеров в текущей ситуации».
«Для нас потеря, когда спортсмен переходит в состав сборной команды другого государства, так как в спортсмена вкладываются определенные силы и ресурсы. Мы хотим, чтобы спортсмены выступали за российскую сборную и оставались у нас, и делаем для этого все возможное. Но пока это только рабочее обсуждение различных вариантов», — добавил Морозов.
После полномасштабного российского вторжения в Украину Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях.
В начале 2023 года МОК призвал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий, в том числе если они не поддерживают войну.
В начале сентября заместитель главы Минспорта РФ Алексей Морозов сообщил, что больше 100 спортсменов из России отказались от выступлений под российским флагом. 55 из них выступают в олимпийских видах спорта.
В июле 2023 года издание «Холод» на основе открытых данных подсчитало, что с начала полномасштабной войны в Украине не менее 204 российских спортсменов поменяли или собираются поменять спортивное гражданство, чтобы продолжить карьеру.