Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что в расширении НАТО виноват президент России Владимир Путин. Ее слова цитирует Reuters.

«Жаль, Владимир. Ты сам навлек это на себя», — сказала Клинтон. Она также добавила, что в НАТО «никого не заставляют вступать», а соответствующее решение каждая страна принимает самостоятельно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил Клинтон, заявив, что она «известна своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия».

«Что касается последовательности действий президента Путина, то нужно напомнить госпоже Клинтон о многочисленных волнах расширения НАТО и приближении военной инфраструктуры альянса к нашим границам, потом о настойчивом предложении Путина к западным странам обсудить эту ситуацию и выйти на подписание некого документа [о гарантиях безопасности], проект которого был подготовлен российской стороной, и [напомнить] о решительном отказе стран Запада что-либо обсуждать. И здесь совершенно ясно становится, что стало причиной „ “, которая проводится и продолжается», — заявил Песков.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Финляндия и Швеция, годами остававшиеся нейтральными, подали заявки на вступление в НАТО. В апреле 2023 года Финляндия стала членом альянса, а сухопутная граница России с НАТО увеличилась в два раза.

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