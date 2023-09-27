Уличный художник из Екатеринбурга BFMTH, известный своими работами «Мысли ребенка под обстрелом», «Державчина» и «За решеткой», уехал из России, сообщает «Спектр».

По словам художника, свою последнюю работу — «Тысячелетний русский мир» — он сделал 22 августа в Санкт-Петербурге. После этого художник поехал в Москву, где его задержали и арестовали на 15 суток по протоколу о неповиновении полиции — якобы BFMTH сопротивлялся при задержании и оскорблял полицейских.

Сам художник считает, что задержание было связано с его творчеством, так как полицейский, сопровождавший его в суд, спросил: «Ты делал это за деньги или потому, что тебе жалко детей?». BFMTH считает, что полицейские тогда говорил о его о московской работе «Мысли ребенка под обстрелом».

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Также художник рассказал, что за несколько часов до освобождения, к нему в спецприемнике подошел человек в гражданской одежде и в медицинской маске, и сказал: «Если ты после выхода из спецприемника не уедешь, тебе пизда».

После этого BFMTH уехал из Москвы. Однако и в других городах — Муроме, Казани и Сочи, — он замечал за собой слежку. Кроме того, его несколько раз задерживали под разными предлогами, а полицейские спрашивали, не работает ли он на СБУ, и советовали покинуть каждый город. После этого художник улетел в Армению.

Российские власти в июле и августе дважды арестовывали уличного художника Филиппа Козлова (Philippenzo) — автора работ «Изроссилование», «Поцелуи» и «Цинк наш». В сентябре издание «Полигон.медиа» сообщило, что у Козлова прошли обыски.

Интервью BFMTH

Соцсети заполнены фотографиями уличного постера, пародирующего логотип телеканала «Россия 1», — «****** [брехня] 1» Мы поговорили с его автором (и показываем другие работы художника)

Интервью BFMTH

Соцсети заполнены фотографиями уличного постера, пародирующего логотип телеканала «Россия 1», — «****** [брехня] 1» Мы поговорили с его автором (и показываем другие работы художника)