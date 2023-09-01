Сотрудники правоохранительных органов утром 1 сентября пришли с обыском к художнику Филиппу Козлову, известному под псевдонимом Philippenzo, сообщает издание «Полигон.медиа».

Следственные мероприятия проходят как в студии, так и дома у Philippenzo. Часть работ художника изъяли.

По предварительным данным, художнику вменяется «вандализм по мотивам политической ненависти» (214 ст. УК РФ) за стрит-арт работу «Изроссилование».

Philippenzo известен как автор граффити с политическими высказываниями. Среди самых известных его работ: «Изроссилование», «Поцелуи» и «Цинк наш».

В июле и августе суд два раза подряд отправлял художника на 15 суток под административный арест по протоколам о неповиновении полиции.

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