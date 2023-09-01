К художнику Philippenzo — автору работ «Изроссилование», «Поцелуи» и «Цинк наш» — пришли с обыском
Источник: Полигон.медиа
Сотрудники правоохранительных органов утром 1 сентября пришли с обыском к художнику Филиппу Козлову, известному под псевдонимом Philippenzo, сообщает издание «Полигон.медиа».
Следственные мероприятия проходят как в студии, так и дома у Philippenzo. Часть работ художника изъяли.
По предварительным данным, художнику вменяется «вандализм по мотивам политической ненависти» (214 ст. УК РФ) за стрит-арт работу «Изроссилование».
Philippenzo известен как автор граффити с политическими высказываниями. Среди самых известных его работ: «Изроссилование», «Поцелуи» и «Цинк наш».
В июле и августе суд два раза подряд отправлял художника на 15 суток под административный арест по протоколам о неповиновении полиции.