Парламент Болгарии одобрил передачу Украине ракет С-300, которые требуют ремонта. Россия призвала отменить это решение

Парламент Болгарии большинством голосов одобрил предоставление дополнительной военной помощи Украине, в частности ракет типа 5В55Р для зенитно-ракетного комплекса С-300, которые требуют ремонта. Об этом ТАСС сообщил лидер политической партии «Возрождение» Костадин Костадинов по итогам закрытой части заседания парламента.

«Наша страна не имеет возможности самостоятельно отремонтировать эти боеприпасы, а их использование могло бы создать серьезный риск для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина декларировала, что имеет возможности ввести в эксплуатацию подобные боеприпасы с дефектами», — заявили в парламенте Болгарии в открытой части заседания.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ заявили, что передача оружия Украине недопустима без получения предварительного письменного согласия России.

«Таким образом, речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны. Передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам», — заявили в службе.

Российская сторона призвала Болгарию «пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества».

С начала полномасштбаного российского вторжения в Украину страны Запада поддерживают Киев поставками оружия. Власти РФ такие поставки критикуют, заявляя, что предоставление Украине западного вооружения приведет к эскалации конфликта. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что передача Киеву западных вооружений якобы не помешает Москве достичь целей .

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