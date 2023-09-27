«Дети не должны нести наказание за взрослых». УЕФА допустил до международных соревнований юниорские сборные России. В Украине призвали отменить это решение

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных соревнований мужскую и женскую сборные России младше 18 лет, сообщает пресс-служба УЕФА. Все матчи российских команд должны будут проводиться не на территории России, без флага страны, гимна и национальной формы.

УЕФА осознает, что дети не должны нести наказание за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых. Поэтому исполнительный комитет принял решение вернуть в этом сезоне к участию в турнирах УЕФА российские команды, состоящие из несовершеннолетних футболистов.

Президент Союза европейский футбольных ассоциаций Александер Чеферин подчеркнул, что УЕФА не намерена допускать до соревнований совершеннолетних российских спортсменов до тех пор, пока не закончится полномасштабная война в Украине.

В свою очередь Украинская ассоциация футбола (УАФ) резко осудила решение УЕФА.

Мы убеждены, что принятие подобных решений относительно постепенного возвращения команд из России к участию в соревнованиях в разгар военных действий, которые ведет Российская Федерация против Украины, безосновательно и толерантно к российской агрессивной политике.

В заявлении ассоциации также подчеркивается, что украинские спортсмены не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд. Также УАФ обратилась к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России.

Бойкот матчей с российскими сборными уже поддержала Футбольная ассоциация Англии, сообщает Reuters.

После начала начала полномасштабной войны в Украине российских спортсменов, в том числе футболистов, отстранили от большинства международных соревнований. В частности, УЕФА и ФИФА отстранили все сборные и клубы России от участия в соревнованиях под эгидой организаций 28 февраля 2022 года.