На коллегии Минобороны РФ показали командующего Черноморским флотом — после того, как Украина объявила о его гибели
В заседании коллегии министерства обороны РФ участвовал командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. Это следует из фото и видео, распространенных Минобороны России 26 сентября.
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной гибели Соколова, переадресовав соответствующий вопрос в Минобороны. «Нет, вы знаете, здесь никакой информации не было от министерства обороны — это исключительно их прерогатива, и здесь нам нечего сказать», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Украинские военные заявили 25 сентября, что командующий Черноморским флотом якобы погиб при ударе по штабу флота в Севастополе, но не предоставили никаких доказательств. Независимые источники эту информацию не подтверждали.
Вооруженные силы Украины 22 сентября нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. По официальным данным Минобороны РФ, пропал один российский военный. В Генштабе ВСУ заявили, что атаку осуществили, когда руководство Черноморского флота проводило совещание. Силы спецопераций Украины утверждают, что при ударе якобы погибли 34 офицера и 105 военных получили ранения.