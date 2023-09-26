В заседании коллегии министерства обороны РФ участвовал командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. Это следует из фото и видео, распространенных Минобороны России 26 сентября.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной гибели Соколова, переадресовав соответствующий вопрос в Минобороны. «Нет, вы знаете, здесь никакой информации не было от министерства обороны — это исключительно их прерогатива, и здесь нам нечего сказать», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Украинские военные заявили 25 сентября, что командующий Черноморским флотом якобы погиб при ударе по штабу флота в Севастополе, но не предоставили никаких доказательств. Независимые источники эту информацию не подтверждали.

Вооруженные силы Украины 22 сентября нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. По официальным данным Минобороны РФ, пропал один российский военный. В Генштабе ВСУ заявили, что атаку осуществили, когда руководство Черноморского флота проводило совещание. Силы спецопераций Украины утверждают, что при ударе якобы погибли 34 офицера и 105 военных получили ранения.

Читайте также

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по штабу Черноморского флота РФ, когда там совещалось руководство. По данным разведки Украины, погибли девять человек, среди раненых — генералы Что известно об атаке спустя сутки

Читайте также

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по штабу Черноморского флота РФ, когда там совещалось руководство. По данным разведки Украины, погибли девять человек, среди раненых — генералы Что известно об атаке спустя сутки