Война Пятьсот восьмидесятый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 сентября читайте здесь.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное на 06:00
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершили 65 обстрела из систем залпового огня как по позициям ВСУ, так и по гражданским объектам Украины.
- Произошло 25 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника в районах Клещеевки, Авдеевки, Северного, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- ВСУ продолжают держать оборону на востоке и юге Украины, наступать на мелитопольском и бахмутском направлениях.
- Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также семь ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск Украины поразили девять артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и военной техники, склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Российские войска атаковали Одесскую область дронами. В ВСУ заявили, что 26 из 38 беспилотников удалось сбить
В ночь на 26 сентября армия РФ запустили по территориям Украины беспилотниками «Шахед-136/131» из Приморско-Ахтарска и аннексированного Крыма, заявили в командовании Воздушных сил ВСУ. По данным украинских военных 26 дронов удалось сбить.
Глава Одесской области Олег Кипер сообщил, что уцелевшие беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в Измаильском районе. Повреждены склады и около 30 грузовых автомобилей. Ранения получили двое водителей грузовиков — у одного из пострадавших тяжелая травма руки.
С вечера 25 сентября несколько беспилотников также сбили в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт сообщал, что в Курском районе сработали системы ПВО.
Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось, что к утру 26 сентября в регионе сбили пять дронов.
Кроме того, утром украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района, рассказал Старовойт. По его словам, без электричества остались семь населенных пунктов.
Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Белгородскую область
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, вечером 25 сентября в небе над Грайворонским городским округом были сбиты семь дронов самолетного типа.
По предварительным данным, пострадавших нет. Обломки одного из упавших дронов повредили автомобиль.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Подворовой обход продолжим в светлое время суток», — написал Гладков в телеграм-канале.
Минобороны РФ подтвердило, что сбило семь дронов над Белгородской областью, и возложило вину за попытку теракта на «киевский режим».
Вечером 25 сентября в аннексированном Севастополе объявили воздушную тревогу. По словам губернатора Михаила Развожаева, город подвергся ракетной атаке. Силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома «Бельбек».
На время опасности в Севастополе приостановили работу общественного транспорта, в том числе морского. Также в это время было временно перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту в Керченском проливе. Спустя час воздушная тревога была снята.
Украинские телеграм-каналы со ссылкой на свои источники писали о взрывах в районе Джанкоя на севере Крыма. Также сообщалось, что с крымских аэродромов была поднята в воздух почти вся российская авиация, чтобы не стать мишенью для летящих ракет.
Здравствуйте. Начинается 580-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.