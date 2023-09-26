Война Пятьсот восьмидесятый день

Российские войска атаковали Одесскую область дронами. В ВСУ заявили, что 26 из 38 беспилотников удалось сбить

В ночь на 26 сентября армия РФ запустили по территориям Украины беспилотниками «Шахед-136/131» из Приморско-Ахтарска и аннексированного Крыма, заявили в командовании Воздушных сил ВСУ. По данным украинских военных 26 дронов удалось сбить.

Глава Одесской области Олег Кипер сообщил, что уцелевшие беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в Измаильском районе. Повреждены склады и около 30 грузовых автомобилей. Ранения получили двое водителей грузовиков — у одного из пострадавших тяжелая травма руки.

Odesa Regional Military Administration / Reuters / Scanpix / LETA