Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью испанской газете ABC, что Украина перенесла часть производства украинских дальнобойных ракет за пределы своей территории.

«Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она статусе. Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет. Сейчас мы вывели определенную часть производства за пределы нашей страны», — заявил секретарь СНБО Украины, отвечая на вопрос журналистов об украинских дальнобойных ракетах.

В том же интервью Алексей Данилов заявил, что украинская армия не собирается использовать американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для ударов по России. По его словам, это оружие «будет использоваться исключительно для защиты нашей территории». «Мы не будем применять его на территории России, у нас есть договоренности с нашими партнерами», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что для защиты Украины войну необходимо перенести на территорию России. «Наша задача — нанести удар своим оружием по военным объектам Российской Федерации, с которых практически каждый день совершаются нападения на наших детей», — сказал Данилов. По его словам, Украина не собирается нападать на мирных жителей России, а будет наносить удары «исключительно по военным целям».

Впервые об успешном применении украинского дальнобойного оружия стало известно в конце августа — после атаки на военно-гражданский аэропорт Пскова. Тогда президент Украины Владимир Зеленский объявил, что украинским оружием поражена цель на расстоянии 700 километров. В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал в фейсбуке видео запуска неизвестной ракеты. При этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что аэропорт Пскова атаковали беспилотники, запущенные с территории России.

На прошлой неделе власти США решили передать Украине небольшую партию ракет ATACMS, сообщили источники NBC News. В Белом доме не стали официально объявлять об этом. По данным The Financial Times, президент США Джо Байден умолчал о передаче ракет, чтобы не предупреждать российских военных. В Кремле, комментируя поставку ATACMS и танков Abrams, заявили, что это не повлияет на ход в Украине.

На вооружении Украины также стоят ракеты большой дальности Storm Shadow, предоставленные Великобританией и Францией.

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