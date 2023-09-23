FT: Байден умолчал о передаче дальнобойных ракет Украине, чтобы не предупреждать россиян

Президент США Джо Байден принял решение поставить Украине американские ракеты дальнего радиуса действия с кассетными боеприпасами, но не стал объявлять об этом публично, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

Один из источников заявил, что США не стали объявлять о поставках ATACMS, чтобы не предупреждать российские силы, которые из-за принятого решения могут отодвинуть каналы снабжения дальше от линии фронта.

Решение о поставках, утверждают собеседники издания, приняли после нескольких месяцев обсуждений — и до того, как в США с официальным визитом приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Собеседники FT отметили, что Байден на встрече с Зеленским 21 сентября дал понять, что готов предоставить дальнобойные ракеты. США направят небольшую партию ракет в ближайшее время, добавляют источники.

Ранее о том, что США решили передать немного ракет ATACMS, сообщили источники NBC News. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США «не исключают» передачу ATACMS Украине, но «нет ничего нового, что я могу объявить».

На вооружении Украины стоят ракеты большой дальности Storm Shadow, предоставленные Великобританией и Францией. Главное преимущество ATACMS перед Storm Shadow в том, что их можно запускать с пусковых установок HIMARS, а не с самолетов.

Администрация президента США не хотела передавать Украине ракеты ATACMS, опасаясь эскалации конфликта и того, что собственные запасы ракет истощатся.

Ранее власти Украины обещали, что не будет использовать дальнобойные ракеты для атак по международно признанной территории России.

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