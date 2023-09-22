Байден пообещал Зеленскому немного дальнобойных ракет ATACMS

Президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала не уточнили, когда ракеты будут переданы и когда будет сделано официальное заявление о поставках.

The Washington Post, в свою очередь, пишет, что администрация Байдена близка к тому, чтобы передать Киеву вариант ATACMS с кассетной боеголовкой, а не обычной.

Украина просит США о поставках дальнобойных ракет ATACMS на протяжении нескольких месяцев. Их радиус действия — 300 километров; Киев обещает, что не будет использовать их для атак по международно признанной территории России.

Байден и Зеленский встретились 21 сентября в Белом доме. Президент Украины второй раз побывал в США с начала полномасштабной войны. СМИ ожидали, что по итогам этой встречи о поставках ATACMS будет объявлено официально, однако этого сделано не было.

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