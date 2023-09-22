Зеленскому во время визита в США пообещали новый пакет военной помощи. Но принимали президента Украины холоднее, чем в конце прошлого года «Овация, которую ему устроили тогда, кажется далеким сном»

Владимир Зеленский завершил свой второй с начала полномасштабного российского вторжения визит в США. Поездка продолжалась с 18 по 21 сентября. Сначала президент Украины посетил Нью-Йорк, где принял участие в 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Выступая перед мировыми лидерами (Владимир Путин на сессию не поехал, Россию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров), Зеленский напомнил об украинской , которая призвана стать основой для обновления мировой архитектуры безопасности. Несмотря на то, что уже более 140 государств и международных организаций полностью или частично поддержали «формулу мира», заметил украинский лидер, существуют попытки «заключить какие-то теневые сделки за кулисами».

«Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть все решается открыто. Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не отважился напасть ни на одну страну», — сказал Зеленский.

На следующий день он выступил в Совете безопасности ООН и предложил реформировать организацию: расширить его состав и дать возможность Генассамблее преодолевать вето постоянных участников Совбеза. «Все в мире видят, что делает ООН недееспособной. В этом кресле в Совете безопасности, которое Россия занимает незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжецы, чья работа — оправдывать агрессию и геноцид, которые осуществляет Россия. Вето в руках агрессора — вот то, что загнало ООН в тупик. Кем бы вы ни были, существующая система ООН делает вас все равно меньше, чем право вето, которое есть только у нескольких и которое используется одним — Россией — в ущерб всем остальным членам ООН», — заявил украинский лидер.

Meduza

Зеленский провел немало двусторонних встреч в рамках Генассамблеи, в том числе с президентами ЮАР, Кении, Бразилии, канцлером ФРГ, премьер-министром Израиля, генсеком ООН, главами Европейского совета и Еврокомиссии.

При этом у него не состоялась запланированная встреча с президентом Польши Анджеем Дудой — из-за разногласий между странами по экспорту зерна. Дуда на брифинге в Нью-Йорке, комментируя эту тему, сравнил Украину с «утопающим, который хватается за все». На фоне этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что в настоящее время Варшава не передает оружие Киеву, потому что занята вооружением собственной армии. В итоге стороны все-таки объявили, что намерены урегулировать разногласия.

Следующим пунктом поездки Зеленского стал Вашингтон, где состоялись встречи украинского лидера с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, руководством Пентагона, американским бизнесом и журналистами.

Владимир и Елена Зеленские на встрече с американскими чиновниками, представителями бизнеса и общественности в Национальном архиве США, 21 сентября 2023 года Stephanie Scarbrough / AP / Scanpix / LETA

Как пишет The New York Times, визит президента Украины проходил на фоне растущей усталости американского общества от войны и протестов республиканцев против оказания дальнейшей военной помощи Киеву. Конгресс США уже одобрил военную, экономическую, гуманитарную и другую помощь Украине на общую сумму в 113 миллиардов долларов.

Президент Украины заявил членам Конгресса, что без помощи Вашингтона Киев проиграет войну. Байден заверил его, что США останутся союзником Украины в долгосрочной перспективе.

По итогам переговоров двух лидеров было объявлено о новом, менее крупном чем обычно, пакете военной помощи Киеву стоимостью 325 миллионов долларов. В него, в частности, вошли зенитные комплексы Avenger, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, противотанковые комплексы Javelin, батарея ПВО Hawk и несколько видов боеприпасов.

При этом в список не попали ракеты ATACMS с радиусом действия около 300 километров, которые неоднократно запрашивала Украина. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что вопрос о поставках ATACMS с повестки дня еще окончательно не снят.

Байден также пообещал, что на следующей неделе в Украину прибудут первые американские танки Abrams. Зеленский отметил, что новый пакет помощи, в котором делается упор на ПВО, содержит ровно то, что нужно украинским военным прямо сейчас. По его словам, Киев и Вашингтон дополнительно договорились о совместном производстве оружия, в частности, средств противовоздушной обороны. Он также сказал, что получил заверения республиканцев в дальнейшей поддержке Украины.

На встрече с американской прессой Зеленский назвал ближайшие цели украинского контрнаступления. «Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города. Я не скажу вам, какие именно, извините. У нас есть план. Очень, очень подробный план», — заявил он.

Президент также пообещал, что Украина не остановит контрнаступление: «Я знаю, чего хочет Путин… Ему нужна пауза, потому что он действительно потерял людей, профессиональную армию. Они мертвы».

Американские СМИ отмечают, что Зеленский столкнулся в Вашингтоне с более холодным приемом, чем во время предыдущей поездки девять месяцев назад.

«Двухминутная овация, которую ему устроили тогда — как от демократов, так и от республиканцев, — кажется далеким сном», — пишет Axios, добавляя, что теперь конгрессмены проводили частные встречи с Зеленским, но отклонили его просьбу выступить на совместном заседании Конгресса.

Зеленский получил «резкое представление» о том, как возможное возвращение Дональда Трампа к власти после выборов 2024 года и как его нынешнее влияние на Палату представителей, возглавляемую республиканцами, может разорвать многомиллиардную помощь, от которой зависит выживание Украины, добавляет CNN.