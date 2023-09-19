«Украина отдала свой ядерный арсенал. Но разоружения заслуживала Россия». Зеленский выступил на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Он заявил, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием.

«Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-е. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием», — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, Россия использует в качестве оружия множество других средств, которые применяются не только против Украины, но и против других стран. В качестве примера он привел поставки продовольствия, которые влияют на многие страны.

Виступ Володимира Зеленського під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН Офіс Президента України

В своем выступлении Зеленский также назвал геноцидом вывоз украинских детей в Россию.

«Мы пытаемся вернуть детей домой, но время идет. Что с ними будет дальше? Что с ними будет? Этих детей в России учат ненавидеть Украину. И все связи с их семьями разорваны. Это несомненно геноцид», — сказал украинский президент.

Он также заявил, что «каждое десятилетие Россия начинает новую войну: части Молдовы и Грузии остаются оккупированными, Россия превратила Сирию в руины». По его словам, «Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии».

«Цель нынешней войны против Украины состоит в том, чтобы превратить нашу землю, наших людей, наши жизни, наши ресурсы в оружие против вас, против международного порядка, основанного на правилах», — сказал Зеленский.

В заключении своей речи Зеленский заявил, что ему известно о попытках «заключить какие-то теневые сделки за кулисами».

«Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть все решается открыто», — заявил президент Украины.

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