Зеленский прилетел в США. Он намерен встретиться с Байденом и выступить на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США.

Как пишет политик в своем телеграм-канале, он прилетел в Нью-Йорк и сразу отправился к военнослужащим ВСУ, которые проходят в США лечение и реабилитацию.

В рамках поездки Зеленский планирует выступить на Генассамблее ООН, посетить заседание Совбеза организации, а также провести «веские двусторонние встречи».

«Территориальная целостность государства является ключевым принципом всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН», — пишет Зеленский.

Затем президент Украины отправится в Вашингтон, где у него запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, военным руководством, американским бизнесом и журналистами.