ООН в тупике относительно агрессий; на нее уже не возлагают надежд, когда речь идет о защите суверенных границ. Россия занимает кресло в Совбезе незаконно из-за закулисных манипуляций после распада СССР, в нем сидят лжецы, чья работа — оправдывать агрессию и геноцид. Вето в руках агрессора — вот то, что загнало ООН в тупик. Вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной. Генассамблее ООН надо дать возможность преодолевать вето при условии набора двух третей голосов, которые будут отражать волю наций со всех континентов. Совбез ООН должен быть полностью подотчетен нациям мира. Его состав нужно расширить: здесь должен быть постоянно представлен Африканский Союз, Латинская Америка, государства Тихого океана, Германия. Любое участие постоянного члена Совбеза должно приостанавливаться, когда он идет агрессией против другой нации. Также нужно создать систему предотвращения агрессии с помощью превентивных санкций — Совбез должен рассматривать такой вопрос автоматически, если любая страна заявит об угрозе.

Это приблизительный пересказ выступления президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН. Заявления Зеленского значительно сокращены и отредактированы с сохранением их общего смысла. Полностью посмотреть выступление можно здесь.

Фото на обложке: Mike Segar / Reuters / Scanpix / LETA