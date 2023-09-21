Украина и Польша договорились найти совместное решение по экспорту зерна

Украина и Польша договорились найти решение по экспорту зерна, которое будет учитывать интересы обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства аграрной политики и продовольствия Украины по итогам переговоров главы ведомства Николая Сольского с министром сельского хозяйства Польши Робертом Телусом.

В сообщении говорится, что министры обсудили ситуацию с экспортом зерна, а также предложение Украины по ее урегулированию.

«Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые ими многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта», — говорится в сообщении.

Следующие переговоры состоятся в ближайшие дни, отметили в украинском ведомстве. Польша, в частности, изучит украинский план экспорта и представит свои предложения к нему.

Весной 2023 года несколько стран Евросоюза, в том числе Польша, добились временного запрета на ввоз на свою территорию украинского зерна. Они объяснили это тем, что более дешевое украинское зерно дестабилизирует внутренние рынки сельхозпродукции. В сентябре ЕС не стал продлевать запрет на ввоз, но Польша, Венгрия и Словакия объявили о введении запрета на уровне стран. Украина пожаловалась на них во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Президент Польши Анджей Дуда, пытаясь объяснить, почему его страна продлила запрет на импорт украинского зерна, сравнил Украину с «утопающим, который хватается за все».