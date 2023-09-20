Президент Польши, обосновывая запрет на импорт зерна, сравнил Украину с «утопающим, который хватается за все и может утопить спасающего»

Президент Польши Анджей Дуда, пытаясь объяснить, почему его страна продлила запрет на импорт украинского зерна, сравнил Украину с «утопающим, который хватается за все ».

Такое заявление, сообщает Польское агентство новостей (PAP), Дуда сделал на брифинге в Нью-Йорке, куда он приехал на заседание Генассамблеи ООН.

«Каждый, кто пытался спасать утопающего знает, что человек, который тонет, чрезвычайно опасен, он может утянуть на глубину», — сказал Дуда, добавив: «Говорят, что утопающий хватается за соломинку, но на самом деле он хватается за все, что может».

Это похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Украина находится под российской атакой, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться. Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя, чтобы не пострадать от утопленника? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий причинил нам вред, потому что если он навредит и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно.

Дуда также подтвердил, что ему не удалось «по организационным причинам» встретиться с президентом Украины, который в эти дни тоже находится в Нью-Йорке.

Отмену встречи официально объяснили сдвигом в графике выступлений лидеров стран на Генассамблее ООН. При этом президент Польши не исключил, что встреча с Зеленским все же состоится в другое время.

Весной 2023 года ряд стран ЕС, в том числе Польша, добились временного запрета на ввоз на свою территорию украинского зерна. Необходимость такой меры они обосновали тем, что более дешевое украинское зерно дестабилизирует внутренние рынки сельхозпродукции.

В сентябре срок запрета, одобренного Еврокомиссией, истек. Власти ЕС не стали его продлевать, заручившись согласием Украины принять ряд мер, чтобы не допустить скачков цен на европейском рынке.

Однако Польша, Венгрия и Словакия заявили о введении запрета уже на уровне страны. Украина пожаловалась на них во Всемирную торговую организацию (ВТО).