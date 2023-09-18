Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на импорт зерна

Власти Украины подали требования о проведении консультаций с Польшей, Венгрией и Словакией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Иски инициированы в связи с тем, что эти три европейские страны продлили запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции вопреки рекомендациям Еврокомиссии.

«Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО. В то же время, мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах. Нам нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров. Предпринятые нами шаги и давление Еврокомиссии и других государств-членов помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами, а также показать солидарность между нами», — заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По словам министра, из-за односторонних запретов на импорт украинские экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоя, дополнительных затрат и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений. Украина видит в этом нарушение тремя странами ЕС своих международных обязательств.

Еврокомиссия ввела временный запрет на ввоз украинского зерна в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию в мае. Это было сделано после того, как власти этих стран пожаловались, что более дешевое украинское зерно ударило по их рынкам и сельскохозяйственным производителям. 16 сентября запрет Еврокомиссии истек, и продлевать его в Брюсселе не стали. Украина в обмен на это согласилась ввести различные правовые меры (в том числе систему экспортного лицензирования), чтобы не допустить скачков цен на рынке. Польша, Венгрия и Словакия с решением Брюсселя не согласились и заявили о введении односторонних запретов.

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